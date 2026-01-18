Googleov AI alat za izradu videa sada je dostupan korisnicima Workspacea

Proširenjem Flowa na Workspace pakete, Google omogućuje poslovnim i obrazovnim korisnicima pristup AI alatu za izradu videa.

Matej Markovinović nedjelja, 18. siječnja 2026. u 09:17
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je proširio dostupnost svog AI alata za izradu videa na značajno širi krug korisnika. Flow, koji je dosad bio rezerviran isključivo za pretplatnike na Google AI Pro i AI Ultra, sada je dostupan i korisnicima Workspace paketa Business, Enterprise i Education.

Za one koji ne znaju, Flow omogućuje izradu kratkih videoisječaka na temelju tekstualnog opisa ili referentnih slika, koristeći Googleov AI model za generiranje videa Veo 3.1. Svaki isječak traje osam sekundi, a korisnici ih mogu povezivati u dulje scene te dodatno uređivati uz alate za promjenu osvjetljenja, kuta kamere ili umetanje i uklanjanje objekata unutar kadra. Google je nedavno dodao i podršku za vertikalne videozapise, što Flow čini pogodnijim za sadržaj namijenjen društvenim mrežama.

Kako prenosi The Verge, Google je tijekom prošle godine u Flow postupno uvodio i naprednije mogućnosti, uključujući generiranje zvuka te izradu prijelaza između scena. Alat može automatski dodati audio ili produžiti postojeći videoisječak, ovisno o željama korisnika. Uz to, Flow je dobio integraciju s Googleovim AI generatorom slika Nano Banana Pro, koji se može koristiti za stvaranje likova ili nekih vizualnih elemenata za video.

 



