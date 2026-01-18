Googleov AI alat za izradu videa sada je dostupan korisnicima Workspacea

Google je proširio dostupnost svog AI alata za izradu videa na značajno širi krug korisnika. Flow, koji je dosad bio rezerviran isključivo za pretplatnike na Google AI Pro i AI Ultra, sada je dostupan i korisnicima Workspace paketa Business, Enterprise i Education.

Za one koji ne znaju, Flow omogućuje izradu kratkih videoisječaka na temelju tekstualnog opisa ili referentnih slika, koristeći Googleov AI model za generiranje videa Veo 3.1. Svaki isječak traje osam sekundi, a korisnici ih mogu povezivati u dulje scene te dodatno uređivati uz alate za promjenu osvjetljenja, kuta kamere ili umetanje i uklanjanje objekata unutar kadra. Google je nedavno dodao i podršku za vertikalne videozapise, što Flow čini pogodnijim za sadržaj namijenjen društvenim mrežama.

Kako prenosi The Verge, Google je tijekom prošle godine u Flow postupno uvodio i naprednije mogućnosti, uključujući generiranje zvuka te izradu prijelaza između scena. Alat može automatski dodati audio ili produžiti postojeći videoisječak, ovisno o željama korisnika. Uz to, Flow je dobio integraciju s Googleovim AI generatorom slika Nano Banana Pro, koji se može koristiti za stvaranje likova ili nekih vizualnih elemenata za video.