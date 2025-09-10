Googleov Veo 3 sada može kreirati i vertikalni video, kao stvoren za TikTok i Reelse

Google je nadogradio svoj moćni AI video model Veo 3 s podrškom za vertikalni format 9:16. Iako je značajka trenutno dostupna samo developerima, otvara vrata budućnosti u kojoj bi AI generirani sadržaj mogao preplaviti društvene mreže

Bug.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 09:07

Googleov AI video model Veo 3 postao je puno prilagođeniji mobilnim uređajima. Kako prenosi Mashable, najnovija nadogradnja donosi podršku za vertikalni video format, što bi moglo zauvijek promijeniti izgled naših feedova na društvenim mrežama.

Googleov AI video model sada unutar Gemini API-ja podržava vertikalni format. To znači da developeri odsad mogu stvarati Veo 3 videozapise u omjeru 9:16, što je standardni format za platforme poput TikToka i Instagram Reelsa. Iako je ova promjena primarno namijenjena programerima koji rade izravno s API-jem, Google je u posljednje vrijeme postojano uvodio značajke Veo 3 modela u svoje proizvode dostupne široj publici.

Korisnici već sada mogu pretvarati slike u videozapise pomoću Veo 3 tehnologije unutar aplikacije Gemini i u Google Photosu. Ono što Veo 3 izdvaja od konkurencije jest sposobnost generiranja zvuka uz video, zbog čega je postao popularan alat za stvaranje hiperrealističnih, AI generiranih uličnih intervjua i videa virtualnih kreatora. Do sada su svi ti videozapisi bili generirani u horizontalnom formatu te su zahtijevali naknadno uređivanje i prilagodbu za vertikalni prikaz.

Ostaje nejasno hoće li podrška za vertikalni video stići i u alate namijenjene krajnjim korisnicima, poput same aplikacije Gemini. Ako stvaranje videa optimiziranih za društvene mreže postane dostupno svima, naši bi feedovi mogli eksplodirati od poplave AI sadržaja, čija kvaliteta može biti upitna.

Uz podršku za vertikalni video, Google je za developere najavio i druge pogodnosti. To uključuje izlaznu rezoluciju od 1080p (HD) te nižu cijenu generiranja po sekundi za Veo 3 model (sada 0,40 $ po sekundi) i njegovu bržu inačicu, Veo 3 Fast (sada 0,15 $ po sekundi).

Iako je ova nadogradnja trenutno usmjerena isključivo na developere, ona je jasan pokazatelj smjera u kojem se Google kreće. S nižim cijenama i ključnim značajkama poput vertikalnog videa, Veo 3 se pozicionira kao izuzetno ozbiljan igrač na tržištu AI video generatora, a budućnost stvaranja sadržaja na društvenim mrežama sve je bliže potpunoj automatizaciji.



