Humanoidni roboti i AI: budućnost u kojoj strojevi mijenjaju radne navike i – ljubimce

U podcastu Špica s Macanom govorilo se o razvoju robotike, ulozi umjetne inteligencije u kreativnim industrijama te izazovima koje automatizacija donosi za tržište rada i svakodnevni život

Bug.hr subota, 14. ožujka 2026. u 12:02

Pitanja o tome hoće li umjetna inteligencija ostati alat za olakšavanje svakodnevice ili će se razviti u naprednije sustave, kao i o dosezima moderne robotike, analizirali su Bojan Mušćet, novinar i tehnološki analitičar te Dragan Petric, izvršni urednik Buga. Mušćet je u podcastu Špica s Macanom naveo kako umjetna inteligencija brzo prelazi iz sfere tehnološke novosti u svakodnevni alat. "Umjetna inteligencija postala je standard u industriji jer može proizvesti sve što može i ljudski um, ali još uvijek ne može proizvesti ništa s fizičkom vrijednošću", poručio je te dodao kako bi svaka tvrtka danas trebala implementirati AI u svoje poslovanje.

Humanoidni i animaloidni roboti

Tehnološka postignuća svake se godine prikazuju na sajmu Consumer Electronics Show (CES) u Las Vegasu, gdje su ove godine u fokusu bili humanoidni roboti. Petric je pojasnio kako su humanoidni roboti računala u kućištima ljudskog oblika koja posjeduju procesor, memoriju, softver i operacijski sustav. "Ne moraju nužno imati oblik čovjeka, ali ih se proizvodi na način da mi, kao potencijalni kupci, dobijemo sugestiju kako će zamijeniti ljudsku radnju", rekao je Petric. Dodao je kako postoje roboti koji precizno prikazuju ljudske kretnje, ali je za takvu izvedbu potrebno dugotrajno programiranje.

Na sajmu CES predstavljeni su i animaloidni roboti koji upućuju na buduću prisutnost robotskih kućnih ljubimaca. "Izgledaju kao uvjerljiv pas ili mačka, a ponašaju se onako kako djeca žele – umiljati su i mazni, ali ne moraš brinuti o njima niti ih izvoditi u šetnju. Strah me da će u budućnosti djeca više željeti robota nego pravog ljubimca. Ipak, brigom o životinjama djecu učimo odgovornosti i odgajamo ih, a na kraju se i emocionalno povežemo", poručio je Petric. Naveo je kako će takvi ljubimci moći i govoriti zbog integracije AI modela.

Kina kao lider

U razvoju novih tehnologija ističe se Kina. "Kinezi uvijek razmišljaju na način kako će nešto prodati pojedincu jer to mogu prodati milijardi ljudi. Nama je to teško shvatljivo – kako razmišljati o svjetskoj dominaciji ako nešto možemo prodati samo milijun puta, dok Kinez to može prodati milijardu puta", istaknuo je Petric. Kineski proizvođači nastoje stvoriti robote za servisne usluge u svakodnevnom životu.

Primjena robotike prisutna je i u specijalnim situacijama poput spašavanja ili u automatiziranim lukama. U tom segmentu djeluje i hrvatska tvrtka DOK-ING, koja proizvodi robotske strojeve za humanitarno razminiranje i uklanjanje neeksplodiranih sredstava.

AI kao kreativac

Umjetna inteligencija analizira sadržaj na internetu i generira proizvode na temelju prikupljenih podataka, ali još uvijek ne prepoznaje profil korisnika. "AI modeli nemaju socijalnu inteligenciju i vrlo su doslovni. Ne znaju postavlja li pitanje dijete ili genijalac, a svima se obraćaju na jednak način. Taj će problem u budućnosti biti najteže savladati", poručuje Petric. S druge strane, AI se sve više koristi u kreativnim industrijama. Mušćet navodi podatak da na glazbenim servisima oko trećine sadržaja ima poveznicu s umjetnom inteligencijom. "Glazba je skladana, otpjevana ili miksana uz pomoć AI-ja. Možete, primjerice, uzeti album Beach Boysa i reći umjetnoj inteligenciji da pjesme pjevaju članovi Beatlesa i ona će ih generirati. To pokazuje moć umjetne inteligencije", poručio je Mušćet.

Razvoj ovih tehnologija utjecao je i na promjene na tržištu rada. "Otkaze su dobili oni koji se mogu zamijeniti jeftinijim alternativnim rješenjima, a danas je to AI. Rutinu zamjenjuje softver, ali i hardver. Međutim, osoba koja posjeduje posebnu vrijednost ili nudi kreativnost koju nije moguće simulirati ne treba se bojati za svoju budućnost", zaključio je Petric.

⭐ Nevjerojatna slika, nezaboravan Ambilight dojam

-28%

4K QLED TV PHILIPS 65PUS9010/12

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 × 2160, Google TV, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI x4, USB x2, Wi‑Fi, Bluetooth, Ambilight

789 1099 Kupi

🕶️ Obogatite svoj doživljaj uz Samsung Vision AI

-39%

4K OLED TV SAMSUNG QE65S90FATXXH

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2+3 godine

1399 € 2299 € Kupi

📽️ LG OLED - Vrhunska slika i pametne funkcije

-150€

4K OLED TV LG OLED65C51LA

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, webOS Smart TV, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x3, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1499 € 1649 € Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-25%

Bluetooth slušalice SONY WHULT900NB.CE7

Bežične slušalice, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 40 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC), ULT Bass Boost, SBC/AAC/LDAC kodeci, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 30 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i torbicu za nošenje, jamstvo 2 godine.

149 199 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-43%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

259 459 Kupi

👁️ Savršena slika iz svakog kuta

-36%

4K OLED TV SONY K65XR8APAEP

Dijagonala 65" (164 cm), 4K OLED 3840 × 2160, Google TV, HDR10 / HLG / Dolby Vision, HDMI 2.1 ×4 (4K120, VRR, ALLM), USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Acoustic Surface Audio+, jamstvo 2 godine

1649 2599 Kupi

🎮 144 Hz brzina za vrhunsku preciznost

-38%

4K QLED TV HISENSE 65E7Q PRO

Dijagonala 65" (165 cm), 4K UHD 3840 × 2160, QLED Pro, VIDAA OS, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, Dolby Vision & Dolby Atmos, jamstvo 2+3 godine

549 899 Kupi

🔥 150 W snažan zvuk za svaku zabavu

-33%

Bluetooth zvučnik PANASONIC SC-BMAX10E-K

150 W snage, dvostruki wooferi + tweeteri, Bluetooth 5.0, USB (Play & Charge), AUX i optički ulaz, mic & guitar IN, višebojna rasvjeta, do 15 h baterije, ugrađena ručka

165 249 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🌟 Mini‑LED svjetlina koja oživljava svaki detalj

-18%

4K MiniLED TV HISENSE 50U7Q

Dijagonala 50", 4K QLED 3840 × 2160, Mini‑LED VA panel, ugrađeni subwoofer, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Vision & Atmos, HDMI x4, USB x2, jamstvo 2+3 godine

569 699 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi