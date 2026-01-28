Jedna od najboljih besplatnih YouTube funkcija uskoro bi mogla postati plaćena

YouTube eksperimentira s naplaćivanjem alata za brzinu reprodukcije, što je otkrio nedavni test. Ako se odluče zaključati funkciju iza pretplate, to bi moglo potaknuti više prijava na Premium ili potpuno odbiti besplatne korisnike

Iako se mnogi pretplaćuju na YouTube Premium, besplatno iskustvo i dalje koriste milijuni ljudi. Međutim, jedna od najboljih besplatnih značajki uskoro bi mogla biti zaključana iza Premium zida naplate.

Brzina reprodukcije jedna je od posljednjih preostalih praktičnih besplatnih značajki platforme, no sada postoje dokazi koji otkrivaju da je YouTube eksperimentirao s pretvaranjem iste u novu plaćenu značajku kao dio YouTube Premiuma.

Eksperiment je prvi uočio korisnik na Redditu, koji je podijelio snimku zaslona s pop-up prozorom koji ga obavještava da je izgubio pristup mijenjanju brzine reprodukcije videozapisa.

Ipak, čini se da se ovo ne pojavljuje svim korisnicima. Izgleda da YouTube ovo testira dijeljenjem korisnika u dvije različite skupine. Korisnici u prvoj skupini i dalje imaju besplatan pristup kontroli brzine reprodukcije, dok korisnici u drugoj nailaze na obavijest koja od njih traži pretplatu na YouTube Premium. Iako odluka još nije konačna, ne isključujemo mogućnost da se to doista dogodi.