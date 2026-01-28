Jedna od najboljih besplatnih YouTube funkcija uskoro bi mogla postati plaćena

YouTube eksperimentira s naplaćivanjem alata za brzinu reprodukcije, što je otkrio nedavni test. Ako se odluče zaključati funkciju iza pretplate, to bi moglo potaknuti više prijava na Premium ili potpuno odbiti besplatne korisnike

Bug.hr srijeda, 28. siječnja 2026. u 07:20

Iako se mnogi pretplaćuju na YouTube Premium, besplatno iskustvo i dalje koriste milijuni ljudi. Međutim, jedna od najboljih besplatnih značajki uskoro bi mogla biti zaključana iza Premium zida naplate.

Brzina reprodukcije jedna je od posljednjih preostalih praktičnih besplatnih značajki platforme, no sada postoje dokazi koji otkrivaju da je YouTube eksperimentirao s pretvaranjem iste u novu plaćenu značajku kao dio YouTube Premiuma. 

Eksperiment je prvi uočio korisnik na Redditu, koji je podijelio snimku zaslona s pop-up prozorom koji ga obavještava da je izgubio pristup mijenjanju brzine reprodukcije videozapisa.

Ipak, čini se da se ovo ne pojavljuje svim korisnicima. Izgleda da YouTube ovo testira dijeljenjem korisnika u dvije različite skupine. Korisnici u prvoj skupini i dalje imaju besplatan pristup kontroli brzine reprodukcije, dok korisnici u drugoj nailaze na obavijest koja od njih traži pretplatu na YouTube Premium. Iako odluka još nije konačna, ne isključujemo mogućnost da se to doista dogodi.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi