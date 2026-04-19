Kad tehnologija zakaže: Kompilacija najgorih trenutaka robotskih dostavljača

Nova video kompilacija, koja je hit na TikToku, pokazuje niz incidenata s dostavnim robotima, od sudara s vlakovima do ometanja javnih manifestacija, ali i otvara neka ozbiljnija pitanja

Uvođenje malenih dostavnih robota u upotrebu neizbježno prati razdoblje testiranja, pogotovo u velikim urbanim sredinama, gdje cestovna infrastruktura nije namijenjena njima, već pješacima i automobilima. Ne čudi, stoga, da se roboti, kakvi se sve češće pojavljuju na (primarno američkim) ulicama, upadaju u incidentne i bizarne situacije. S vremena na vrijeme netko te situacije i snimi, a jedan se korisnik TikToka potrudio i složio kompilaciju najluđih isječaka.

Njegov video donosi snimke prikupljene s društvenih mreža koje razotkrivaju niz incidenata i zorno prikazuju s kakvim se poteškoćama malena autonomna dostavna vozila susreću u kompleksnim urbanim sredinama. Među najdrastičnijim primjerima ističe se uništenje robota tvrtke Coco Robotics kojeg je, tijekom prelaska pruge, udario vlak, o čemu smo već izvještavali. Međutim, bilo je tu još incidenata – slični roboti dospijevali su pod kotače automobila, noge školskog orkestra, padali niz stepenice ili su pak doživjeli neočekivane "bliske susrete" sa staklenim autobusnim stanicama. Zabavni video pogledajte u nastavku.

S ozbiljnije strane, ova priča otvara i neka teža pitanja. Sve učestaliji incidenti s robotima otvaraju širu raspravu o opravdanosti korištenja javne infrastrukture – koja za to nije predviđena – za potrebe tvrtki. Kritičari ističu da ovi uređaji remete promet na pločnicima, oštećuju predmete i vozila te općenito stvaraju opasne situacije na cestama. Posebno se naglašava činjenica da privatne kompanije tako koriste resurse koje financiraju svi porezni obveznici, dok istodobno narušavaju sigurnost i funkcionalnost zajedničkog prostora.