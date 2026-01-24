Kreativac izradio zidnu lampu koja "vidi" Wi-Fi signal

Umjetnik i programer poznat kao Rootkid konstruirao je "Spectrum Slit", jedinstvenu instalaciju koja u stvarnom vremenu vizualizira nevidljivu aktivnost radio valova pomoću LED filamenata

Svaka prostorija naših je domova ispunjena nevidljivom mrežom signala koji putuju kroz zrak brzinom svjetlosti. Francuski umjetnik Théo Champion, autor projekta pod nazivom "Spectrum Slit" odlučio je učiniti te procese vidljivima ljudskom oku, pa je iskoristio svoje vještine i kreativnost te stvorio – zidnu lampu koja vizualizira protok informacija lokalnom bežičnom mrežom.

Raspberry Pi i LED filament

Za to se poslužio softverski definiranim radio uređajem HackRF One i mikroračunalom Raspberry Pi. Dok radi, uređaj skenira standardne Wi-Fi frekvencije na 2,4 i 5 GHz, koje najčešće koriste kućni uređaji te prati jačinu signala u stvarnom vremenu. Tako prikupljene podatke računalo potom "prevodi" u intenzitet svjetlosti kojim sjaje 64 fleksibilna LED filamenta.

Konstrukcija uređaja sastoji se od metalne podloge savijene u obliku slova U, na koju su precizno montirani elektronički sklopovi i svjetlosni elementi. Tijekom procesa programiranja, autor je otkrio i neočekivani popratni efekt: uslijed brzog prebacivanja struje u driverima za LED diode, uređaj proizvodi i specifičan harmonični zvuk. Time je instalacija, osim vizualnog prikaza "elektromagnetske oluje" u kojoj se nalazimo, dobila i zvučnu komponentu koja prati promjene u mrežnoj aktivnosti.

Rootkid / YouTube

Finalni rezultat na umjetnički način prikazuje promjenjivu dinamiku digitalnog života unutar jednog stambenog objekta. Dok je tijekom podneva aktivnost minimalna i svedena na pozadinsku buku, večernji sati donose intenzivne bljeskove svjetlosti uzrokovane pretraživanjem Interneta, slanjem poruka i streamingom video sadržaja visoke rezolucije.

"U trenucima slabog korištenja mreže, skulptura emitira slabašno, povremeno svjetlo, odražavajući ambijentalnu pozadinsku buku urbanog okruženja", objasnio je autor. "Kako se bežična aktivnost povećava, niti jačaju i zasićuju se, tvoreći guste trake intenzivnog osvjetljenja". Autor zaključuje kako nas ovaj rad podsjeća da smo neprestano okruženi "duhovima vlastite izrade", a njegova umjetnička instalacija "kaotičnu borbu milijardi podatkovnih paketa za bandwidth" čini vidljivom i opipljivom.