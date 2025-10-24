Ovisni o Shortsima? YouTube uvodi mogućnost ograničenja vremena provedenog uz njih

Nova funkcija u postavkama omogućit će korisnicima postavljanje dnevnog ograničenja za Shortse, a uskoro se ta opcija, bez mogućnosti isključivanja, uvodi i u roditeljski nadzor aplikacije

YouTube je najavio uvođenje nove funkcije osmišljene kako bi korisnicima pomogla u upravljanju vremenom koje provode na platformi, s posebnim fokusom na kratke videozapise, poznate kao Shorts. Platforma započinje s uvođenjem opcije koja će omogućiti postavljanje dnevnog ograničenja za pregledavanje, tj. beskonačno skrolanje, kroz Shorts feed na mobilnim uređajima.

Za vas i vašu djecu

Nova mogućnost bit će dostupna u postavkama YouTubeove aplikacije, gdje korisnici mogu sami odrediti, ali i naknadno prilagoditi, dnevni vremenski limit. Jednom kad gledatelj dosegne postavljeno ograničenje, sustav će prikazati obavijest koja pauzira daljnje pregledavanje Shortsa za taj dan. Prema dostupnim informacijama, ta će obavijest biti neograničavajućeg tipa, kako je to u proljeće bilo i najavljeno. To bi značilo da će korisnik moći odbaciti notifikaciju i po želji nastaviti s gledanjem – dakle, bit će tu samo kao podsjetnik da ste možda pretjerali.

YouTube također planira kasnije tijekom godine proširiti ovu funkcionalnost i na alate roditeljskog nadzora. Roditeljima će time biti omogućeno uključiti dnevni limit za svoju djecu i tinejdžere, koji koriste nadzirane račune.

Međutim, za razliku od opcije za redovne korisnike, limit postavljen putem roditeljskog nadzora bit će obvezujući, što znači da ga djeca neće moći samostalno isključiti ili ignorirati. Ova se funkcija pridružuje postojećim alatima za upravljanje vremenom provedenim uz YouTube, poput podsjetnika za odlazak na spavanje i podsjetnika za uzimanje pauze od gledanja videa.