Policija malenim dronom s magnetom razoružala osumnjičenika

Iz Kalifornije stiže policijska snimka na kojoj bespilotna letjelica pomoću magneta uzima nož iz ruke muškarca, što se predstavlja kao prvi slučaj razoružavanja dronom

Ured šerifa okruga Sacramento u Kaliforniji objavio je na društvenim mrežama video koji prikazuje kako je mali kvadkopter, opremljen magnetom na kabelu, uklonio nož iz ruke (doduše nepomičnog) osumnjičenika. Prema navodima policijske uprave, riječ je o prvom slučaju u cijeloj zemlji u kojem je dron iskorišten za izravno razoružavanje osobe. Incident se dogodio ranije ovog mjeseca, a snimka je zbog dramatičnog efekta popraćena glazbenom temom iz filma Nemoguća misija.

Dronovi u akciji

Cijelo ovaj slučaj započeo je kada je SWAT tim okružio kuću jednog osumnjičenika, poznatog prijestupnika i bjegunca na uvjetnoj slobodi, koji je ranije viđen s vatrenim oružjem. Prva bespilotna letjelica poslana na mjesto događaja locirala je muškarca kako se skriva u kutu garaže, držeći nož u ispruženoj ruci. Budući da nije odgovarao na pozive pregovarača, policijski su službenici odlučili primijeniti inovativan pristup.

Drugi mali dron, kojim je upravljao policajac koristeći FPV naglavnik, uletio je u garažu noseći snažni magnet, ovješen na kabelu. Na snimci se potom vidi osumnjičenik kako leži licem potpuno nepomičan, dok i dalje u ruci drži nož. Operater je potom usmjerio dron tako da viseći magnet zahvati oštricu noža i izvuče ga iz ruke muškarca, koji prilikom toga nije pružao nikakav otpor.

Sacramento County Sheriff’s Office

Završni kadrovi prikazuju letjelicu kako izlijeće iz garaže s nožem koji visi na magnetu, nakon čega su policajci preuzeli dron. Ured šerifa javno je pohvalio nevjerojatnu kreativnost, vještinu i preciznost pilota drona.

"Spašen je život"

S druge strane, objava na društvenim mrežama potaknula je brojne komentare koji su upozorili na činjenicu da se osumnjičenik uopće nije kretao. Među najpopularnijim reakcijama istaknuo se komentar Vica Mossa, suosnivača i izvršnog direktora stručnog udruženja Drone Service Providers Alliance, koji je ironično primijetio da je muškarac bio u komi te da ga se "moglo razoružati i sljezovim kolačićem", iako je čestitao na dobroj upotrebi tehnologije.

Šerif okruga Sacramento, Jim Cooper, izjavio je u televizijskom intervjuu kako se osumnjičenik vjerojatno predozirao nakon što je prvotno komunicirao s policijom. Cooper je unatoč kritikama stao u obranu postupka, pohvalivši službenika koji je došao na ideju da se pokuša s magnetom. Prema njegovim riječima, ova je odluka potencijalno spasila nečiji život te je spriječila policiju u upotrebi sile.