Pretjerano rasplesanog humanoida jedva obuzdalo osoblje restorana u kojem je zabavljao goste

U jednom kineskom restoranu u Kaliforniji robot programiran za zabavu izazvao je manji incident – viralna snimka pokazuje kako su tri djelatnika pokušavala obuzdati robota koji je bacao posuđe

U kineskom restoranu u Cupertinu (Kalifornija) došlo je do neuobičajenog incidenta kada je humanoidni robot, inače namijenjen zabavi gostiju, počeo nekontrolirano udarati po inventaru i bacati posuđe. Prema videosnimci koja se viralno širi društvenim mrežama, robot se previše približio jednom od stolova te je tijekom izvođenja plesnih pokreta počeo razbijati tanjure i razbacivati pribor za jelo. Intervencija osoblja bila je nužna kako bi se spriječila daljnja šteta, a na snimci vidimo i da "kolegama" konobarima taj posao baš i nije bio lak.

Borba s tehnologijom

Videozapis prikazuje najmanje tri zaposlenika koji ulažu znatan napor kako bi obuzdali robota dok on divlje zamahuje svojim rukama. Jedna je djelatnica snimljena kako provjerava svoj mobilni telefon, što sugerira da ga je pokušala deaktivirati putem aplikacije, no naizgled bez uspjeha. Na koncu su djelatnici bili prisiljeni fizički zadržavati robota, dok je on nastavljao s agresivnim kretnjama i gestikulacijom u neposrednoj blizini gostiju.

Pretpostavlja se da je riječ o modelu AgiBot X2, predstavljenome na tehnološkom sajmu CES u siječnju. Iako takvi uređaji obično posjeduju sigurnosni prekidač za hitne slučajeve, iz dostupnih materijala vidljivo je da osoblje u tom trenutku nije znalo ili nije moglo pravovremeno reagirati na taj način.

A dancing humanoid robot got a little too funky during a performance in Cupertino, California and had to be restrained by staff after knocking items off a table. — ABC News (@ABC) March 19, 2026

Uprava restorana pojasnila je da su pokreti robota unaprijed programirani, no do incidenta je došlo jer je uređaj postavljen u okruženje koje nije predviđeno za njegov rad. Prema njihovim tvrdnjama, robot je na izričit zahtjev gosta doveden preblizu stolu, što je rezultiralo nedostatkom prostora za sigurno izvođenje performansa. Upravo je taj ograničeni prostor navodno utjecao na putanju kretanja stroja i uzrokovao udaranje po stolu i priboru.

Ako se sjetimo sličnog događaja "poludjelog" robota u Macau, incidenti s humanoidnim robotima zasad su primarno zabavni i bezazleni, no nije teško vidjeti da bi takvi "zabavni" roboti korišteni za promociju lako nekoga mogli i ozlijediti u budućnosti. Ovaj događaj iz restorana barem nije zahtijevao intervenciju policije.