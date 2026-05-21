Robot pokušao "moonwalk" po stepenicama pa završio na podu

Tijekom prezentacije u Kini humanoidni robot srušio se na pozornici, nakon što se dvaput spotaknuo o stepenicu, a sve tijekom izvedbe poznatog glazbenog hita Michaela Jacksona na koji je plesao

Sandro Vrbanus četvrtak, 21. svibnja 2026. u 16:55

Iako iz Kine s vremena na vrijeme stižu impresivne demonstracije mogućnosti humanoidnih robota, ipak tu i tamo procuri i nešto poput ovog videa – koji otkriva i nespretnu stranu modernih humanoida. U kineskom tehnološkom središtu Šenženu ovih je dana zabilježen nesvakidašnji incident tijekom jedne tehnološke prezentacije. Glavna atrakcija događaja, humanoidni robot, privukao je veliku pozornost publike prije nego što je njegova izvedba pošla po zlu zbog fizičke prepreke na sceni.

Impresivno…. donekle

Humanoidni robot (kako se čini opet je riječ o popularnom Unitreejevu modelu G1) izišao je pred posjetitelje izvodeći plesnu točku uz taktove svjetski poznatog glazbenog hita "Billie Jean" Michaela Jacksona iz 1983. godine. Početak nastupa djelovao je obećavajuće, a stroj je pokazao visoku razinu mobilnosti i preciznu koordinaciju pokreta nogu, što je izazvalo pozitivne reakcije okupljenih.

Međutim, situacija se ubrzo zakomplicirala kada se robot, krećući se po pozornici, približio velikoj stepenici iza leđa. Pokušao je popeti se na povišeni dio, što je narušilo njegovu ravnotežu i uzrokovalo nestabilnost. U prvom se pokušaju činilo da će robot uspješno nadvladati problem. Nakon što se nakratko stabilizirao i nastavio s izvedbom, pa čak uspio izvesti poznati "moonwalk", ponovno se suočio sa stepenicom. Taj drugi pokušaj prelaženja preko prepreke rezultirao je potpunim gubitkom ravnoteže i teškim padom, nakon čega je ostao nepomično ležati na podu pozornice u nefunkcionalnom stanju.

Prezentacija je prekinuta izlaskom ljudskog tehničara na pozornicu. Dežurni djelatnik morao je osobno intervenirati kako bi nepomično tijelo humanoidnog robota odvukao sa scene, čime je ovaj tehnološki prikaz prerano završio antiklimaksom – a snimka incidena se potom viralno proširila društvenim mrežama.

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

719 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-44%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

799 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🎬 Profinjena 4K QLED kvaliteta i intuitivni VIDAA OS

-36%

4K QLED TV HISENSE 50A7Q

Dijagonala 50", 4K QLED 3840 × 2160, Direct LED VA panel, ugrađeni subwoofer, Game Mode PLUS, Dolby Vision & Atmos, USB x2

319 499 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi