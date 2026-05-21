Robot pokušao "moonwalk" po stepenicama pa završio na podu

Tijekom prezentacije u Kini humanoidni robot srušio se na pozornici, nakon što se dvaput spotaknuo o stepenicu, a sve tijekom izvedbe poznatog glazbenog hita Michaela Jacksona na koji je plesao

Iako iz Kine s vremena na vrijeme stižu impresivne demonstracije mogućnosti humanoidnih robota, ipak tu i tamo procuri i nešto poput ovog videa – koji otkriva i nespretnu stranu modernih humanoida. U kineskom tehnološkom središtu Šenženu ovih je dana zabilježen nesvakidašnji incident tijekom jedne tehnološke prezentacije. Glavna atrakcija događaja, humanoidni robot, privukao je veliku pozornost publike prije nego što je njegova izvedba pošla po zlu zbog fizičke prepreke na sceni.

Impresivno…. donekle

Humanoidni robot (kako se čini opet je riječ o popularnom Unitreejevu modelu G1) izišao je pred posjetitelje izvodeći plesnu točku uz taktove svjetski poznatog glazbenog hita "Billie Jean" Michaela Jacksona iz 1983. godine. Početak nastupa djelovao je obećavajuće, a stroj je pokazao visoku razinu mobilnosti i preciznu koordinaciju pokreta nogu, što je izazvalo pozitivne reakcije okupljenih.

Međutim, situacija se ubrzo zakomplicirala kada se robot, krećući se po pozornici, približio velikoj stepenici iza leđa. Pokušao je popeti se na povišeni dio, što je narušilo njegovu ravnotežu i uzrokovalo nestabilnost. U prvom se pokušaju činilo da će robot uspješno nadvladati problem. Nakon što se nakratko stabilizirao i nastavio s izvedbom, pa čak uspio izvesti poznati "moonwalk", ponovno se suočio sa stepenicom. Taj drugi pokušaj prelaženja preko prepreke rezultirao je potpunim gubitkom ravnoteže i teškim padom, nakon čega je ostao nepomično ležati na podu pozornice u nefunkcionalnom stanju.

Prezentacija je prekinuta izlaskom ljudskog tehničara na pozornicu. Dežurni djelatnik morao je osobno intervenirati kako bi nepomično tijelo humanoidnog robota odvukao sa scene, čime je ovaj tehnološki prikaz prerano završio antiklimaksom – a snimka incidena se potom viralno proširila društvenim mrežama.