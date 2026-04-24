Sam svoj majstor: youtuber u garaži izradio funkcionalni RAM čip

Motiviran visokim cijenama memorije, inovator je u vlastitom dvorištu izgradio čistu sobu i pomoću ručno izrađenih alata proizveo funkcionalni DRAM čip, što je potvrdio i testiranjima

Suočen s poremećajima na tržištu poluvodiča i visokim cijenama memorije, koje diktiraju svega tri svjetske kompanije, entuzijast na YouTubeu poznat kao Dr. Semiconductor se odlučio snaći samostalno, koliko može. Pretvorio je svoju vrtnu kućicu u visokotehnološki laboratorij, u njoj izgradio improviziranu čistu sobu, pa potom – vjerovali ili ne – od nule konstruirao strojeve za proizvodnju poluvodiča.

RAM iz kućne radinosti

Uz pomoć takvih "uradi sam" alata uspješno je proveo kompleksan proces fotolitografije i kemijskog nagrizanja. Postupak je započeo rezanjem silicijskih "wafera", nakon čega je uslijedilo precizno nanošenje slojeva oksida, potom i fosfora na temperaturama od 1.100°C te izrada aluminijskih kontakata putem posebnog argon-plazma sustava.

Analiza gotovog proizvoda potvrdila je funkcionalnost. Laboratorijska testiranja pokazala su da u kućnoj radinosti izrađeni tranzistori uspješno upravljaju protokom struje, dok kondenzatori mogu pohraniti naboj u trajanju od oko dvije milisekunde. Iako je to znatno kraće od komercijalnih standarda koji zadržavaju podatke preko 64 milisekunde, testni DRAM je dokazao da je moguće replicirati složenu arhitekturu dinamičke memorije s nasumičnim pristupom izvan industrijskih postrojenja, obično vrijednih milijarde dolara.

Autor projekta naglašava kako je ovo tek prvi korak u dokazivanju koncepta. Iako trenutni kapacitet memorije nije dovoljan za pokretanje zahtjevnih aplikacija poput videoigara, planira daljnje unapređenje dizajna i povezivanje većeg broja ćelija u kompleksnije nizove. Sljedeća faza uključuje integraciju ovih "domaćih" čipova s modernim osobnim računalom, što bi moglo – nada se Dr. Semiconductor – otvoriti novo poglavlje u amaterskom razvoju hardvera.