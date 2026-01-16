Stotine klasičnih epizoda Ulice Sezam sada su dostupne na YouTubeu

YouTube je postao dom najveće digitalne knjižnice sadržaja Ulice Sezam, s više od sto klasičnih epizoda, uključujući i prvu epizodu iz 1969. godine, sve dostupno za besplatno gledanje

Bug.hr petak, 16. siječnja 2026. u 06:30
📷 Netflix
Netflix

YouTube je postao dom za, kako navode, "najveću digitalnu knjižnicu sadržaja Ulice Sezam", dolaskom više od sto starijih, klasičnih epizoda popularne dječje serije. Ovaj potez, koji je prvotno najavljen još prošle godine, sada je u potpunosti realiziran i dostupan gledateljima diljem svijeta.

Kolekcija epizoda Ulice Sezam na YouTubeu obuhvaća čitavu povijest serije. U službenoj objavi navodi se kako je po prvi put na YouTubeu i aplikaciji YouTube Kids dostupno više od sto cjelovitih epizoda iz prethodnih sezona. To uključuje epizode iz novijih sezona, kao i neke od najomiljenijih trenutaka iz povijesti serije koje su obožavatelji dugo iščekivali. Među dostupnim klasicima nalazi se i prva epizoda serije iz 1969. godine, kao i legendarne epizode poput gostovanja Mistera Rogersa te trenutak u kojem je Big Bird napokon svima otkrio Snuffleupagusa. Sav sadržaj moguće je pronaći i gledati na specijaliziranom YouTube kanalu naziva "Sesame Street Classics".

Ovaj dogovor s YouTubeom samo je posljednji u nizu širenja serije na nove platforme. Od prošle godine nove epizode posljednje sezone mogu se pratiti i putem Netflixa, a istovremeno se prikazuju i na kanalima PBS te PBS Kids, čime Ulica Sezam nastavlja svoju prisutnost na različitim medijskim platformama.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi