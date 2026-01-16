Stotine klasičnih epizoda Ulice Sezam sada su dostupne na YouTubeu

YouTube je postao dom najveće digitalne knjižnice sadržaja Ulice Sezam, s više od sto klasičnih epizoda, uključujući i prvu epizodu iz 1969. godine, sve dostupno za besplatno gledanje

YouTube je postao dom za, kako navode, "najveću digitalnu knjižnicu sadržaja Ulice Sezam", dolaskom više od sto starijih, klasičnih epizoda popularne dječje serije. Ovaj potez, koji je prvotno najavljen još prošle godine, sada je u potpunosti realiziran i dostupan gledateljima diljem svijeta.

Kolekcija epizoda Ulice Sezam na YouTubeu obuhvaća čitavu povijest serije. U službenoj objavi navodi se kako je po prvi put na YouTubeu i aplikaciji YouTube Kids dostupno više od sto cjelovitih epizoda iz prethodnih sezona. To uključuje epizode iz novijih sezona, kao i neke od najomiljenijih trenutaka iz povijesti serije koje su obožavatelji dugo iščekivali. Među dostupnim klasicima nalazi se i prva epizoda serije iz 1969. godine, kao i legendarne epizode poput gostovanja Mistera Rogersa te trenutak u kojem je Big Bird napokon svima otkrio Snuffleupagusa. Sav sadržaj moguće je pronaći i gledati na specijaliziranom YouTube kanalu naziva "Sesame Street Classics".

Ovaj dogovor s YouTubeom samo je posljednji u nizu širenja serije na nove platforme. Od prošle godine nove epizode posljednje sezone mogu se pratiti i putem Netflixa, a istovremeno se prikazuju i na kanalima PBS te PBS Kids, čime Ulica Sezam nastavlja svoju prisutnost na različitim medijskim platformama.