Stream Deck ugrađen u tipkovnicu: zašto se Corsair Galleon 100 SD stalno rasprodaje

Recenziju Corsairove tipkovnice Galleon 100 SD već ste pročitali - radi se o mehaničkom modelu koji na mjestu numeričkog dijela ima integrirani punokrvni Stream Deck. Takav proizvod čekali smo praktički od trenutka kad je Corsair objavio da kupuje Elgato. Galleon 100 SD na službenom je web-shopu redovito rasprodan, unatoč cijeni od pozamašnih 350 eura, pa ćemo iskoristiti trenutak da se prisjetimo što ga čini toliko traženim. U našem unboxingu pogledajte što ćete sve dobiti u kutiji te kako uživo izgleda tipkovnica pune veličine, s dvanaest tipki-ekrana, dva metalna kotačića i ekranom. U drugom dijelu videa skidamo kapice tipki i pobliže proučavamo tu najzanimljiviju, desnu stranu tipkovnice.

Ako se pitate što je uopće taj Stream Deck koji je Corsair ugurao u tipkovnicu, za to imamo zaseban video. Dugo se smatrao alatom samo za streamere, no primjena mu je puno šira - od produktivnosti do automatizacije zadataka daleko izvan Twitcha i OBS-a. Objašnjavamo koncept od nule i uspoređujemo tri Elgatova modela, Stream Deck Neo, MK.2 i Plus, te razlažemo po čemu se razlikuju u cijeni i mogućnostima i koji kome ima najviše smisla.

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