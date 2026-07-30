WhatsApp Web napokon dobio podršku za audio i videopozive

Kao i na ostalim verzijama aplikacije, svi audio i videopozivi putem WhatsApp Weba zaštićeni su end-to-end enkripcijom, što znači da sadržaj razgovora mogu vidjeti i čuti isključivo sudionici poziva

Korisnici od sada mogu upućivati i primati audio i videopozive izravno putem WhatsApp Weba, bez potrebe za preuzimanjem ili instalacijom dodatnih aplikacija. Uz to, novost je i mogućnost dijeljenja zaslona, slanja reakcija tijekom poziva te zasebna kartica Calls u kojoj su dostupni povijest poziva i omiljeni kontakti.

Kao i na ostalim verzijama aplikacije, svi pozivi na WhatsApp Webu zaštićeni su end-to-end enkripcijom te nemaju vremensko ograničenje ni dodatne troškove. Nova je i mogućnost neprimjetnog prebacivanja aktivnog poziva između mobilne aplikacije, WhatsApp Weba i desktop aplikacije, bez prekidanja razgovora.

Tvrtka je predstavila i dodatne značajke za grupne pozive. Korisnici koji izrade poveznicu za poziv sada mogu uključiti opciju odobravanja sudionika prije pridruživanja, čime se uvodi svojevrsna virtualna čekaonica. Osim toga, dostupno je i uklanjanje pozadinske buke, koje smanjuje okolne zvukove kako bi glas sugovornika bio jasniji. Ta se opcija može uključiti ili isključiti u postavkama tijekom poziva.

Poboljšanje je stiglo i za videopozive. WhatsApp navodi da će HD kvaliteta slike sada biti dostupna već od prvih sekundi razgovora, bez dosadašnjeg postupnog povećavanja kvalitete. Sve navedene značajke uvode se postupno te će, prema riječima WhatsAppa, uskoro biti dostupne svim korisnicima.