YouTube automatski označava AI videozapise: transparentnost ili razvrstavanje sadržaja?

YouTube je jedna od najvećih platformi za AI-generirani videosadržaj koji cirkulira uglavnom bez ikakvih oznaka. Koliko će automatska detekcija biti precizna u praksi?

YouTube od ovog tjedna automatski označava videozapise u kojima detektira značajnu upotrebu fotorealističnog AI sadržaja, čak i kada kreator nije sam prijavio korištenje alata. Do sada se platforma oslanjala isključivo na dobrovoljnu prijavu; novi sustav internog prepoznavanja popunjava rupu koju su kreatori, namjerno ili ne, redovito ostavljali otvorenom.

Rene Ritchie, YouTubeov voditelj uredničkih poslova, naglasio je da oznake same po sebi ne utječu na preporuke algoritma niti na mogućnost monetizacije sadržaja. "Ovo je isključivo o tome da gledatelji dobiju pravu informaciju”.

Prijavi ako je krivo označeno

Promjena ima dvije komponente. Prva je tehničke naravi: ako YouTubeovi sustavi detektiraju "značajnu fotorealističnu upotrebu AI-ja", oznaka se ugrađuje automatski, bez obzira na to što je kreator prijavio. Kreatori koji smatraju da je oznaka pogrešno primijenjena mogu je izmijeniti u alatu YouTube Studio, ali u nekim slučajevima oznaka ostaje trajna. Oznaka ostaje trajna u dva slučaja: kada je sadržaj stvoren YouTubeovim vlastitim AI alatima, poput Vea ili Dream Screena, te kada metapodaci prema C2PA standardu potvrđuju da je videozapis u potpunosti AI-generiran.

Druga komponenta je vidljivost. Oznake koje su dosad bile zakopane u proširenom opisu videozapisa sele se na istaknutije mjesto. Za dugometražne videozapise oznaka će se prikazivati izravno ispod video playera, iznad opisa. Na YouTube Shortsovima pojavit će se kao prekrivni natpis na samom videozapisu.

Platforma je ranije ovog mjeseca proširila i program za detekciju lika na sve kreatore starije od 18 godina. Sustav identificira videozapise u kojima se pojavljuje izmijenjen ili sintetički prikaz nečijeg lica, a nositelji prava mogu zatražiti uklanjanje neovlaštenog sadržaja izravno iz YouTube Studija.