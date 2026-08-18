YouTube mijenja način brojanja pregleda, računat će se svaki klik

Video platforma ujednačit će standarde brojanja pregleda za sve formate. Od 24. kolovoza pregled redovnih videa bilježi se već od prvog kadra, što navodno donosi bolji uvid u stvarni doseg publike

Sandro Vrbanus utorak, 18. kolovoza 2026. u 14:15

Iz YouTubea su na svojim stranicama podrške najavili usklađivanje sustava za brojanje javnih pregleda videozapisa na svim formatima sadržaja. Počevši od 24. kolovoza (dakle, već sljedećega tjedna), pregled videa bilježit će se u trenutku čim videozapis počne s reprodukcijom, odnosno već od prvog prikazanog "framea". Ovaj standard primjenjivat će se globalno i obuhvatit će sve formate na platformi, pa se time sustav brojanja ujednačava s metodologijom koja je prošle godine bila uvedena za kratki format YouTube Shorts.

Dosadašnja praksa uključivala je različite sustave mjerenja ovisno o formatu videozapisa, što je, kako kažu iz YouTubea, među kreatorima sadržaja često stvaralo zabunu oko stvarnog dosega. Ova je odluka o promjeni donesena upravo na temelju povratnih informacija samih autora koji su tražili uklanjanje metričkih nedoumica te precizniji uvid u svoju stvarnu izloženost publici.

Novi uvid u analitiku

Unatoč uvođenju novog standarda za javno prikazane preglede, YouTube će u svojem analitičkom alatu zadržati dosadašnju metriku pod nazivom "Engaged views" (Angažirani pregledi). Na taj način kreatorima se i dalje omogućuje uvid u točan broj gledatelja koji su odlučili nastaviti gledati njihov sadržaj nakon samog početka reprodukcije. No, izgledno je da će prikazana statistika gledanja ispod svakog videa, koju vide posjetitelji, nakon sljedećeg tjedna biti ponešto "napuhana" zbog nove metodologije obračuna.

Prije ove najavljene promjene, YouTube je za klasične videozapise dugog formata primjenjivao takozvano pravilo od 30 sekundi. Javni pregled registrirao bi se tek kada bi gledatelj (namjerno) pokrenuo videozapis i ostao uz njega najmanje pola minute. Svi pregledi koji su trajali kraće od tog praga nisu se pokazivali na javnom brojaču, čime se nastojalo filtrirati slučajne klikove i botove te osigurati da prikazani broj pregleda odražava stvarni angažman publike.

Utjecaj na monetizaciju

Promjena sustava bilježenja pregleda neće utjecati na zarade kreatora niti na uvjete za pristup programima monetizacije. Prihodi autora i dalje će se primarno temeljiti na indikatorima "Engaged Shorts views" i "Engaged Watch Hours", koji ostaju dostupni unutar naprednog prikaza analitike, poruka je YouTubea za one koji od njihove platforme zarađuju. Jedina novost, gledano s te strane, odnosi se na terminologiju.

U YouTubeu smatraju da će ujednačavanje metrika pružiti jasniju sliku o ukupnom dosegu kreatora te im olakšati prezentaciju vlastite vrijednosti i opsega publike u pregovorima s brendovima i sponzorima.

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

-40€

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 € 719 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 € 119 € Kupi

Snažan JBL Pro zvuk do 28 sati reprodukcije

-22%

Bluetooth zvučnik JBL CHARGE 6

Bluetooth zvučnik, AI Sound Boost, do 28 sati reprodukcije, IP68 certifikat - vodootporan, otporan na prašinu i padove, brzo punjenje, ugrađeni powerbank, dostupan u više boja

154,99 € 199,99 € Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-16%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S90HAEXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen3 procesor, OLED HDR+ / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, Motion Xcelerator 165 Hz, Dolby Atmos, OTS+ zvuk, AI 4K Upscaling Pro, Glare Free zaslon, Gaming Hub

1499 1799 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-45%

Soundbar SAMSUNG HW-QS700F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, bežični subwoofer, Wireless Dolby Atmos, Q‑Symphony, Adaptive Sound i SpaceFit Sound Pro, Game Pro način rada, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Wi‑Fi i Bluetooth 5.3 povezivanje, up‑firing zvučnici, 4K HDR10+

319 589 Kupi

🎬 Impresivna slika i zvuk uz TCL C7L Mini LED televizor

-19%

4K MiniLED TV TCL 65C7L

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV, SQD‑Mini LED tehnologija sa Super QLED bojama, Dolby Vision IQ / HDR10+, TSR AiPQ procesor s AI poboljšanjem slike, 144 Hz nativna frekvencija osvježavanja, Audio by Bang & Olufsen uz Dolby Atmos, HDMI 2.1, VRR i ALLM za igranje

1099 1369 Kupi

✨ Premium 4K Hi‑QLED slika s Dolby Atmos zvukom

-23%

4K Hi-QLED TV HISENSE 55E7S PRO

Dijagonala 55" (139 cm), Hi‑QLED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode Pro, Dolby Vision IQ / HDR10+, VIDAA Smart TV, Full Array Local Dimming, AI 4K Upscaler i Hi‑View Engine, Dolby Atmos zvuk, VRR i ALLM za igranje, Quantum Dot tehnologija za bogate boje, Wi‑Fi i Bluetooth povezivanje.

499 649 Kupi

⭐ Crystal UHD kvaliteta slike za vrhunski doživljaj gledanja

-100€

4K LED TV SAMSUNG UE55U8072HUXXH

Dijagonala 55" (138 cm), Crystal UHD 4K 3840 × 2160, Tizen Smart TV, Crystal Processor 4K, HDR i PurColor tehnologija, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×1, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator, OTS Lite zvuk, Adaptive Sound, 4K Upscaling, jamstvo 2 godine.

449 549 Kupi

🎬 Kinematografski doživljaj uz Dolby Atmos i 4K X‑Reality PRO

22%

4K LED TV SONY K55S25M2PB.CEI Bravia 2 II

Dijagonala 55" (139 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV, Direct LED tehnologija, 4K Processor X1 i 4K X‑Reality PRO, HDR10 i HLG podrška, Dolby Atmos i DTS:X zvuk, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, ALLM način za igranje

699 899 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-25%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

349 € 469 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

KEF zvučnici na akciji!

High-end zvučnici

KEF zvučnici uz -20% popusta! Odaberi svog favorita i uživaj u hi-fi zvuku po super cijeni.

Kupi

Kompaktni aktivni Hi-Fi zvučnici

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

AE1 Active donosi 100 W Class A/B pojačanja po zvučniku, 125 mm aluminijsko-keramički woofer, 27 mm visokotonac te RCA i balansirani XLR ulaz.

1.117 € 1.490 € Akcija

Premium Hi-Fi zvučnici za precizno slušanje

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE50

AE500 donosi 125 mm karbonski mid/bass driver, 25 mm karbonski visokotonac, osjetljivost 87 dB i impedanciju 6 Ω.

924 € 1.200 € Akcija

Premium podnostojeći Hi-Fi zvučnici snažnog i detaljnog zvuka

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

AE509 kombinira karbonske zvučničke jedinice, širok frekvencijski raspon i snažnu reprodukciju basa za ozbiljan stereo Hi-Fi sustav.

2.156 € 2.800 € Akcija

Centralni Hi-Fi zvučnik za jasne dijaloge i kućno kino

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE107²

AE107² donosi dva 130 mm drivera i 25 mm visokotonac za jasnu reprodukciju dijaloga, detalja i filmskih efekata.

254 € 299 € Akcija