YouTube mijenja način brojanja pregleda, računat će se svaki klik

Video platforma ujednačit će standarde brojanja pregleda za sve formate. Od 24. kolovoza pregled redovnih videa bilježi se već od prvog kadra, što navodno donosi bolji uvid u stvarni doseg publike

Iz YouTubea su na svojim stranicama podrške najavili usklađivanje sustava za brojanje javnih pregleda videozapisa na svim formatima sadržaja. Počevši od 24. kolovoza (dakle, već sljedećega tjedna), pregled videa bilježit će se u trenutku čim videozapis počne s reprodukcijom, odnosno već od prvog prikazanog "framea". Ovaj standard primjenjivat će se globalno i obuhvatit će sve formate na platformi, pa se time sustav brojanja ujednačava s metodologijom koja je prošle godine bila uvedena za kratki format YouTube Shorts.

Dosadašnja praksa uključivala je različite sustave mjerenja ovisno o formatu videozapisa, što je, kako kažu iz YouTubea, među kreatorima sadržaja često stvaralo zabunu oko stvarnog dosega. Ova je odluka o promjeni donesena upravo na temelju povratnih informacija samih autora koji su tražili uklanjanje metričkih nedoumica te precizniji uvid u svoju stvarnu izloženost publici.

Novi uvid u analitiku

Unatoč uvođenju novog standarda za javno prikazane preglede, YouTube će u svojem analitičkom alatu zadržati dosadašnju metriku pod nazivom "Engaged views" (Angažirani pregledi). Na taj način kreatorima se i dalje omogućuje uvid u točan broj gledatelja koji su odlučili nastaviti gledati njihov sadržaj nakon samog početka reprodukcije. No, izgledno je da će prikazana statistika gledanja ispod svakog videa, koju vide posjetitelji, nakon sljedećeg tjedna biti ponešto "napuhana" zbog nove metodologije obračuna.

Prije ove najavljene promjene, YouTube je za klasične videozapise dugog formata primjenjivao takozvano pravilo od 30 sekundi. Javni pregled registrirao bi se tek kada bi gledatelj (namjerno) pokrenuo videozapis i ostao uz njega najmanje pola minute. Svi pregledi koji su trajali kraće od tog praga nisu se pokazivali na javnom brojaču, čime se nastojalo filtrirati slučajne klikove i botove te osigurati da prikazani broj pregleda odražava stvarni angažman publike.

Utjecaj na monetizaciju

Promjena sustava bilježenja pregleda neće utjecati na zarade kreatora niti na uvjete za pristup programima monetizacije. Prihodi autora i dalje će se primarno temeljiti na indikatorima "Engaged Shorts views" i "Engaged Watch Hours", koji ostaju dostupni unutar naprednog prikaza analitike, poruka je YouTubea za one koji od njihove platforme zarađuju. Jedina novost, gledano s te strane, odnosi se na terminologiju.

U YouTubeu smatraju da će ujednačavanje metrika pružiti jasniju sliku o ukupnom dosegu kreatora te im olakšati prezentaciju vlastite vrijednosti i opsega publike u pregovorima s brendovima i sponzorima.