"Zalazak Zemlje" prvi put snimljen iPhoneom iz svemira

Svemirska misija Artemis II, najvažniji korak u povratku ljudi na Mjesec još od programa Apollo, obavljena je uspješno ovoga mjeseca, a bura oko nje i dalje se ne stišava. U NASA-i analiziraju prikupljene podatke i snimke, fotografije iz svemira i posljedice koje je desetodnevno svemirsko putovanje ostavilo na posadu – no javnost se zabavlja drugim stvarima. Jedna od njih svakako su fascinantne snimke koje je posada načinila izvan svoje primarne znanstvene i istraživačke misije, vlastitim mobitelima.

iPhone u svemiru

Kao što znamo, astronauti su u ovoj misiji prvi put u povijesti imali priliku na svemirsko putovanje ponijeti svoje mobitele. No, kako u svemiru baš i nema mobilnog signala, tamo su ih koristili primarno za neformalno snimanje – i to s kakvim rezultatima. Hit na društvenim mrežama postao je kratki video zapis zapovjednika misije, Reida Weismana, koji je iskoristio priliku kakva se pruža jednom u životu.

"Poput gledanja zalaska Sunca na plaži s najudaljenijeg mjesta u svemiru, nisam mogao odoljeti da mobitelom ne snimim video 'zalaska Zemlje'. Možete čuti zvuk zatvarača na Nikonu dok Christina Koch neumorno okida nizove od tri fotografije, hvatajući te iznimne prizore zalaska Zemlje kroz objektiv od 400 mm", napisao je Weisman na X-u. "Jedva sam vidio Mjesec kroz prozor na otvoru, ali iPhone je bio savršene veličine da uhvati taj prizor… ovo je neizrezana, neobrađena snimka s 8x zumom, što je prilično usporedivo s onim što vidi ljudsko oko. Uživajte."

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

"Ovo je najnevjerojatniji video ikad snimljen iPhoneom", "Najfascinantniji video koji sam ikad vidio", Zalazak Zemlje iPhoneom, pa zar se šalite?", "Samo jedna šansa i snimio si to savršeno" – komentari su nekih od oduševljenih korisnika s X-a. Dodajmo i tehnički detalj – Weisman je video snimio modelom iPhone 17 Pro Max, a neki već poručuju Timu Cooku da je jasno kako sljedećoj generaciji iPhonea treba i malo jači zum.