Polako pojeftinjuju naglavnici za virtualnu stvarnost

Sonyjev PlayStation VR naglavnik za virtualnu stvarnost pojeftinio je ovoga tjedna u SAD-u za 100 dolara, te u Europi za 100 eura. Sada je maloprodajna cijena ovog headseta postavljena na 299 dolara/eura.

No, nije to jedino što je kod Sonyja pojeftinilo – za nešto manju cijenu nego do sada kupci se mogu domoći PlayStation VR bundleova: PlayStation Doom VFR košta 299 dolara (kao i sami naglavnik), a The Elder Scrolls V: Skyrim VR bundle se može nabaviti za 350 dolara. PlayStation VR Starter Pack u Europi je dostupan u kompletu s igrom PlayStation VR Worlds po cijeni od 299 eura.

Podsjetimo, krajem prošle godine pojeftinio je Oculus Rift, pa sada već možemo govoriti i o valu pojeftinjenja koji je, možda, izazvan ne prevelikom potražnjom.

Nešto skuplji set za virtualnu stvarnost, onaj iz HTC-a, počet će se prodavati sljedećeg mjeseca, a u kompaniji su pripremili i dodatne opcije po nešto povoljnijim cijenama. HTC Vive Pro će se, tako, samostalno prodavati po nemalih 799 dolara.

No, kako bi ovaj set bio potpuno funkcionalan kupcima će trebati i kontrolere i bazne stanice, pa je HTC pripremio i bundle: u kompletu s Pro Headset Accessory Starter Kitom (koji uključuje dvije stanice i dva kontrolera), HTC-ov će se set prodavati po cijeni od 1.250 dolara. Svakako nije jeftino, ali je bolje nego naručivati headset odvojeno, pa potom nadoplatiti i preko 500 dolara za dodatke neophodne za potpuno VR iskustvo.