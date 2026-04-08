Android XR dobiva 3D prikaz 2D sadržaja uz novu značajku

Nova značajka za Android XR pretvara 2D sadržaj u 3D na Samsungovom Galaxy XR-u, ali dolazi s nekim tehničkim ograničenjima

Android XR dobiva novu značajku koja pretvara 2D aplikacije, web-stranice, slike i videozapise u „3D iskustva“. Značajka, koju Google naziva „auto-spatialization“, prvi je puta predstavljena prošle godine, a sada se uvodi kao eksperimentalna opcija za Samsungov Galaxy XR.

U nastavku prilažemo kako značajka funkcionira u praksi.

Iako ova značajka barem u demonstraciji izgleda obećavajuće, treba imati na umu neka njena ograničenja. Naime, podržan je sadržaj samo do Full HD rezolucije pri 30 FPS-a, troši nešto više baterije te radi isključivo na trenutno aktivnom prozoru aplikacije.

Uz novu značajku, Google je najavio i niz drugih nadogradnji za Android XR. Korisnici tako po novome mogu „pričvrstiti“ aplikacije na zidove virtualnog prostora, vidjeti vlastite ruke tijekom interakcije s digitalnim sadržajem te se brzo vratiti na prethodno korištene aplikacije nakon ponovnog stavljanja uređaja na glavu.

Također, treba istaknuti da ponuda aplikacija za XR na Google Playu nastavlja rasti te ih je sada dostupno više od 100, što je više nego dvostruko u odnosu na listopad prošle godine kada je predstavljen Galaxy XR.