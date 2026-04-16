Nećete vjerovati - bar u jednom slučaju YouTube ide ka manjem broju reklama

Reklame koje prekidaju ili prekrivaju video sadržaje postale su, prema mišljenju mnogih, nesnošljive, a YouTube ih posljednjih godina samo produljuje i plasira na više mjesta. No, sada postoji iznimka

Osim ako ste posljednjih nekoliko godina proveli izolirani od civilizacije, jasno vam je da je YouTube, kao najveći svjetski internetski video servis, postao nesnosan s količinom i duljinom trajanja reklama koje plasira. Svi oni koji ne plaćaju YouTube Premium imaju i sve većih problema u slučaju da se žele od napasnih reklama zaštititi kakvim vanjskim adblockerom, a YouTube uvodi reklame koje traju sve dulje i na svim platformama.

Nema oglasa dok je "vibe" na razini

Međutim, ovoga tjedna objavili su jednu dobru vijest za sve gledatelje i kreatore koji emitiraju prijenose uživo. U trenucima, kažu, kad je angažman gledatelja najveći, tj. mnogo je poruka u popratnom chatu uz live stream, YouTube će – zamislite – umjesto da to iskoristi i pokaže gledateljima oglas uz video, učiniti sasvim suprotno. U tim će ključnim trenucima privremeno pauzirati sve oglase i tako zaštititi "kolektivni vibe" odnosno atmosferu koja vlada među kreatorima i gledateljima.

Uz ovu će promjenu streameri moći nastaviti zabavljati publiku, bez da ih u tome prekida reklama za krenu za hemoroide ili nešto slično – a privremena pauza za reklame tijekom najboljih dijelova streama bit će primijenjena čak i ako je kreator uključio automatsko plasiranje oglasa.

YouTube je ovoga tjedna najavio i još nekoliko manjih promjena kad je riječ o prijenosima uživo. Tako će kreatori moći istodobno pokrenuti vertikalni i horizontalni stream, prilagođavajući se gledateljima na mobilnim uređajima i desktopima ili televizorima. Isto tako, bez obzira na orijentaciju prijenosa, gledatelji će moći lako doći do opcije slanja novčanih darova (Super Chatova, itd) youtuberima koje prate – a onaj tko pošalje takav dar, zauzvrat će dobiti personalizirano vrijeme bez reklama nedugo nakon toga. Velikodušno, nema što.