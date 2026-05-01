Poklon iz YouTubea: slika u slici i bez Premiuma

YouTube uvodi funkciju slika u slici za sve svoje korisnike širom svijeta, omogućujući neometano gledanje sadržaja izvan aplikacije, uz ipak određene razlike između besplatnih i Premium paketa

YouTube je službeno započeo globalno uvođenje funkcije slike u slici (PiP) za korisnike mobilnih operacijskih sustava Android i iOS. Ova značajka omogućuje smanjivanje videozapisa u mali prozor koji nastavlja s reprodukcijom čak i nakon što korisnik izađe iz YouTubeove aplikacije. Prema najavama iz Googlea, proces uvođenja odvijat će se postupno tijekom nadolazećih mjeseci ali će obuhvatiti gledatelje na svim tržištima.

Glavna prednost ovog dodatka mogućnost multitaskinga na mobilnim uređajima. Korisnici više nisu primorani ostati isključivo unutar sučelja aplikacije kako bi pratili sadržaj, već prozor s videom mogu slobodno pomicati po zaslonu dok koriste ostale aplikacije.

Ipak uz ograničenja

Pravila korištenja PiP načina rada razlikovat će se ovisno o regiji i statusu pretplate. Velika većina korisnika moći će u načinu slike u slici gledati "obične" videozapise dugog formata koji ne spadaju u kategoriju glazbenog sadržaja. Pretplatnici na Premium Lite (gdje je on dostupan) zadržavaju ista takva prava, što znači da će u malenom prozoru moći gledati neglazbene materijale.

S druge strane, korisnici pretplate YouTube Premium zadržavaju najširi spektar mogućnosti. To uključuje neometano korištenje slike u slici i za glazbene videozapise – pa to i dalje ostaje ekskluzivna pogodnost "Punog" plaćenog modela.

Aktivacija nove funkcije

Korištenje nove značajke dizajnirano je, kažu iz kompanije, da bude intuitivno i jednostavno za krajnjeg korisnika. Tijekom reprodukcije videozapisa dovoljno je povući prstom prema gore ili pritisnuti tipku za povratak na početni zaslon (home). Videozapis će se automatski transformirati u manji format i nastaviti s radom, pružajući kontinuitet reprodukcije bez obzira na zatvaranje primarne aplikacije.

U slučajevima da vam funkcija ne reagira odmah, savjetuje se provjeriti postavke unutar same YouTube aplikacije kao i postavke mobilnog uređaja. Ključan korak je, naravno, redovito ažuriranje aplikacije na najnoviju dostupnu verziju kako bi slika u slici stigla i do vas.