U novim videima na Bugovom YouTube kanalu doznajte što su Stream Deck i magnetske tipkovnice

Donosimo šest novih videa na Bugovom YouTube kanalu: od recenzije Elgatovih Stream Deckova i Asusove tipkovnice s magnetskim prekidačima, do dva unboxinga matičnih ploča na suprotnim krajevima cjenovnog spektra - sve to uz poneki intervju s domaćim developerima

Bug.hr nedjelja, 19. travnja 2026. u 06:30

Na Bugovom YouTube kanalu posljednja su dva tjedna bila vrlo aktivna. Slijedi kratak pregled objavljenih sadržaja, a prije toga mali teaser: za idući tjedan pripremamo recenziju jednog izuzetno zanimljivog multiroom zvučnika iz Denonove nove linije Home. Osim samog uređaja, pozabavit ćemo se i objašnjavanjem čitavog koncepta multirooma - što je to, kako funkcionira i zašto bi vas moglo zanimati. Pretplatite se na Bugov YouTube kanal kako biste među prvima vidjeli taj i sve druge nadolazeće sadržaje - besplatno je!

Ako ste ikad pomislili da su Stream Deckovi samo za streamere, varate se - u našoj recenziji provjerite zašto im je primjena mnogo, mnogo šira. Testirali smo tri modela - Elgato Stream Deck Neo, Stream Deck MK.2 i Stream Deck Plus - i objasnili zašto je to zapravo alat za produktivnost koji ima smisla daleko izvan Twitcha i OBS-a. Uspoređujemo mogućnosti, razlike u cijenama i objašnjavamo za koga koji model ima najviše smisla.

ASUS ROG Falchion Ace 75 HE je kompaktna tipkovnica s magnetskim Hall Effect prekidačima - tehnologijom koja omogućuje namještanje točke aktivacije za svaku tipku. Kome to uopće treba, koliko košta i vrijedi li u odnosu na klasične mehaničke prekidače? U našem videu odgovaramo na sva ta pitanja, a također demonstriramo razlike između dva tipa magnetskih prekidača iz Asusove linije ROG.

Za nešto tvrdokorniju publiku, raspakirali smo dvije matične ploče koje ne mogu biti različitije. ASRock B860M LiveMixer WiFi je mATX ploča za oko 170 eura koja nudi Thunderbolt 4, 13 USB portova i iznenađujuće ozbiljnu opremu za tu cijenu. S druge strane spektra, ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero je AM5 ploča za oko 750 eura - ploča za Batmana, kako smo je nazvali u recenziji. Pogledajte oba unboxinga i sami prosudite koliko morate platiti za matičnu ploču koja ima smisla za vaše potrebe.

Za developersku zajednicu imamo dva intervjua uoči ovogodišnjeg izdanja .debuga. Razgovarali smo s Karlom Kneževićem, Head of AI u Sofascoreu, o budućnosti sportskih podataka i ulozi AI-ja u tom procesu. Također smo razgovarali s Nikolom Buhiničekom, Engineering Managerom u Productiveu, o tome kako integriraju AI u svoj proizvod, kakve ljude traže i što novoga kuhaju. Obavezni sadržaj za sve koje zanima domaća developerska scena.

