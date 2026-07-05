Vrhunski OLED televizor za 950 eura i električni bicikl za 600: nove recenzije na Bugovom YouTubeu

Ovaj tjedan na našem YouTube kanalu donosimo dvije recenzije: LG-jev OLED televizor koji je pad cijene gurnuo među najisplativije kupnje i pristupačan električni bicikl koji smo protjerali podno Medvednice. Pokrenut je i novi serijal kratkih videa sa svakodnevnim tehnološkim savjetima

Na Bugovom YouTube kanalu i dalje je živo, a prije nego što prijeđemo na ovotjedni sadržaj, uobičajeni teaser: za idući tjedan pripremamo recenziju jednog zanimljivog novog automatskog aparata za kavu, koji se spaja u kućnu bežičnu mrežu te dolazi s aplikacijom. Pretplatite se na naš YouTube kanal kako biste među prvima vidjeli taj i sve druge nadolazeće sadržaje!

Počinjemo s televizorom koji je gotovo preko noći postao izvanredna kupnja. Izlaskom nasljednika, modela C6, prošlogodišnji LG C5 pao je ispod 1.000 eura, pa se nameće pitanje ima li smisla ganjati najnoviji model kad lanjski i dalje nosi OLED evo panel, 4K pri 120 Hz (do 144 Hz) i zaista impresivnu kvalitetu slike. U videu prolazimo kroz kvalitetu slike, webOS 25, zvuk i zamjerke te odgovaramo isplati li se za nasljednika platiti dvostruko više. Ako više volite pisanu riječ, tu je i pisana recenzija navedenog uređaja.

Iz dnevnog boravka selimo se na staze Medvednice. Testirali smo CyberCart EB3, električni bicikl od šestotinjak eura koji u nazivu nosi 'Off-Road', no vožnja asfaltom, makadamom i šumom otkrila je nešto drugačiju priču. U recenziji prolazimo kroz kompromise i ugodna iznenađenja najpristupačnijeg razreda e-bicikala. Gledateljima kanala CyberCart je osigurao trajni popust uz kod BG8%, koji cijenu spušta na 596 eura. Video pogledajte niže, a pisanu recenziju možete pročitati ovdje.

I na kraju, novost u kraćem formatu: pokrenuli smo serijal Shorts videa pod radnim nazivom "Služba za korisnike". U njemu ćemo dijeliti savjete i trikove za svakodnevno korištenje računala i tehnologije, pri čemu ćemo težiti da se trajanje takvih videa zadrži unutar 30 sekundi. Bit će tu svega, od sitnih problema koji svima znaju zagorčati dan do korisnih prečaca koje vrijedi znati.

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