YouTube bez Shortsa? Moguće uz ovaj "trik"

Otkako je YouTube popustio pred trendom kratkih vertikalnih videa i zajahao na valu posvemašnje "tiktokizacije", njihove Shortse nije bilo baš lako izbjeći. Odnedavno i za to postoji način

Prije otprilike godinu dana YouTube je počeo u svoje mobilne aplikacije uvoditi novu opciju, onu koja omogućuje korisnicima odabrati postavke za dobrovoljna vremenska ograničenja u gledanju Shortsa. Kratki vertikalni video sadržaji postali su posljednjih godina velik hit, YouTube ih je, dakako, "posudio" od TikToka, a njihova je glavna karakteristika da "uvlače" gledatelja u beskonačno skrolanje i konzumaciju sadržaja jednog za drugim.

Ograničenjem protiv ovisnosti

Iz tog razloga uvedena je i mogućnost (kod nas službeno dostupna od prošlog listopada) ograničavanja vlastite "ovisnosti" o Shortsima, a sve je provedeno po uzoru na opciju "take a break", koja na YouTubeu postoji još od 2018. godine i omogućava postavljanje dnevnih limita za gledanje klasičnih videa. Sada, pak, kroz izbornik za upravljanje vremenom provedenim uz YouTube, platforma uvodi i mogućnost za one koji Shortse uopće ne žele niti vidjeti u sučelju.

Unutar mobilnih je aplikacija YouTubea nedavno osvanula nova opcija. Odabarete li iz izbornika Postavki (Settings) opciju Upravljanje vremenom (Time management), tamo ćete vidjeti i dnevno ograničenje vremena za gledanje Shortsa (Shorts feed limit). Prije je tamo bilo moguće ograničiti si vrijeme gledanja na 15, 30, 45 minuta te sat ili dva dnevno, no odnedavno je tu i limit od – 0 minuta.

Uključite li si, dakle, dnevno ograničenje od nula minuta za gledanje Shortsa, već kod sljedećeg osvježavanja glavnog feeda u aplikaciji – oni će odatle "magično" nestati. YouTube napominje da ćete pojedinačne Shortse i dalje moći pogledati (recimo u slučaju da vam ih netko pošalje ili ih namjerno proaktivno pronađete), ali će skrolanje kroz njih biti onemogućeno.