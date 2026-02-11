YouTube Music pretplatnicima nudi AI generiranje playlista

Pretplatnici na YouTube Premium po novome će moći svojoj aplikaciji samo reći u kakvom su raspoloženju ili što žele slušati, a sustav će im na temelju toga puštati listu pjesama

Sandro Vrbanus srijeda, 11. veljače 2026. u 15:00

Platforma YouTube Music službeno je započela s uvođenjem još jedne funkcije za pretplatnike na YouTube Premium. Po novome će na tom glazbenom servisu biti moguće kreirati playliste samo tekstualnim ili glasovnim opisivanjem željenog ugođaja ili žanra. Nakon toga će sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji iskoristiti svoju "moć" i poznavanje glazbenog kataloga kako bi stvorio "pametnu" playlistu prilagođenu upravo onome što korisnik u tom trenutku želi slušati.

Personalizacija putem opisa

Među skladbama koje će se uključivati u playliste bit će službene studijske snimke, ali i remiksevi te snimke nastupa glazbenika uživo. Opcija će biti postupno puštena svim pretplatnicima usluga YouTube Premium i YouTube Music Premium na opearcijskim sustavima iOS i Android. Korisnici joj mogu pristupiti unutar kartice Library, gdje se nakon odabira opcije New pojavljuje mogućnost generiranja liste putem umjetne inteligencije. Alat podržava i tekstualni i glasovni unos opisa.

Glavna prednost novog sustava je njegova sposobnost interpretacije apstraktnih pojmova i specifične "vibre". Umjesto ručnog pretraživanja izvođača, korisnici mogu unijeti naredbe poput "progresivni house za opuštenu zabavu", "mračni death metal" ili "klasični hitovi devedesetih". Sustav potom u roku od nekoliko sekundi generira listu pjesama koja odgovara zadanom opisu, a na sučelju je pritom vidljiv i logotip Geminija, Googleovog modela umjetne inteligencije koji stoji iza ove tehnologije.

Ovaj potez dolazi kao odgovor na slična rješenja konkurentskih servisa poput Spotifyja, Amazon Musica i Deezera, koji su ranije uveli slične alate za automatizirano otkrivanje glazbe. Međutim, dok Premium pretplatnici dobivaju nove alate, korisnici besplatne inačice aplikacije suočavaju se s novim ograničenjima. Gotovo istodobno s uvođenjem ove funkcije, YouTube je počeo ograničavati pristup tekstovima pjesama onima koji servis koriste bez plaćanja.

