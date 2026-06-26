YouTube Shortsi dobivaju čišći izgled i preciznije upravljanje sadržajem

YouTube je službeno najavio niz ažuriranja za svoju platformu kratkih videozapisa Shorts, više od pet godina nakon njezina inicijalnog lansiranja. Promjene se uvode postupno, a stižu na temelju povratnih informacija korisnika koji su ukazali na elemente koje je potrebno poboljšati. Glavni cilj, kažu, stvaranje je čišćeg, intuitivnijeg i manje opterećenog korisničkog sučelja, što će vjerojatno mnogi cijeniti.

"Čist ekran"

Jedna od ključnih novosti je uvođenje takozvanog načina rada s čistim ekranom (Clear Screen mode). Ova opcija korisnicima omogućuje privremeno skrivanje svih tekstualnih informacija i ikona s ekrana tijekom reprodukcije videozapisa. Time se uklanjaju vizualne smetnje i gledateljima pruža neometan pogled na ono što bi trebalo biti u fokusu pozornosti – video sadržaj.

Uz te vizualne promjene, YouTube uvodi i funkcionalnosti koje izravno utječu na kontrolu reprodukcije, a koje su ujedno bile među najčešćim zahtjevima zajednice. Korisnici će tako dobiti mogućnost udvostručenja brzine reprodukcije kratkih videozapisa, kao što to mogu činiti na "običnim" YouTube sadržajima i nekim drugim video platformama.

Također, olakšano je utišavanje zvuka jednostavnim dodirom ekrana za pauziranje, nakon je potrebno tek dodirnuti ikonu za isključivanje zvuka. Za veću kontrolu nad iskustvom gledanja uvedena je i mogućnost postavljanja mjerača vremena, uključujući i njegovo postavljanje na nulu, čime se praktički samom sebi može ukinuti opcija gledanja Shortsa (više o tome već smo objavili na ovom mjestu).

Nema više palca gore/dolje

Značajne promjene pretrpio je i sustav interakcije s videozapisima te način na koji gledatelji utječu na algoritam preporuka. Dosadašnja ikona palca gore zamijenjena je ikonom srca, koja će obavljati sličnu funkciju. S druge strane, potpuno se ukida gumb "dislike", tj, palac dolje. Iz YouTubea objašnjavaju da je povratna informacija pokazala da označavanje nesviđanja može značiti bilo što – od loše kvalitete zvuka do jednostavnog nedostatka interesa za temu. Zbog toga će se platforma ubuduće oslanjati na preciznije alate za prilagodbu korisničkog feeda.

Umjesto palca dolje, korisnici će algoritam preciznije podešavati opcijama "Nisam zainteresiran" (Not Interested) i "Nemoj preporučivati ovaj kanal" (Don't recommend this channel). Te opcije omogućit će YouTubeu bolje razumijevanje stvarnih preferencija gledatelja i točnije plasiranje sadržaja koji im odgovara.

Više o svim najavljenim promjenama pogledajte u priloženom – naravno – YouTube Shortsu.