YouTube Shortsi dobivaju čišći izgled i preciznije upravljanje sadržajem

Video platforma uvodi niz nadogradnji za kratke vertikalne sadržaje s ciljem stvaranja intuitivnijeg iskustva: stiže prikaz bez teksta, ubrzanje reprodukcije, a uklanja se "dislike" gumb

Sandro Vrbanus petak, 26. lipnja 2026. u 15:02

YouTube je službeno najavio niz ažuriranja za svoju platformu kratkih videozapisa Shorts, više od pet godina nakon njezina inicijalnog lansiranja. Promjene se uvode postupno, a stižu na temelju povratnih informacija korisnika koji su ukazali na elemente koje je potrebno poboljšati. Glavni cilj, kažu, stvaranje je čišćeg, intuitivnijeg i manje opterećenog korisničkog sučelja, što će vjerojatno mnogi cijeniti.

"Čist ekran"

Jedna od ključnih novosti je uvođenje takozvanog načina rada s čistim ekranom (Clear Screen mode). Ova opcija korisnicima omogućuje privremeno skrivanje svih tekstualnih informacija i ikona s ekrana tijekom reprodukcije videozapisa. Time se uklanjaju vizualne smetnje i gledateljima pruža neometan pogled na ono što bi trebalo biti u fokusu pozornosti – video sadržaj.

Uz te vizualne promjene, YouTube uvodi i funkcionalnosti koje izravno utječu na kontrolu reprodukcije, a koje su ujedno bile među najčešćim zahtjevima zajednice. Korisnici će tako dobiti mogućnost udvostručenja brzine reprodukcije kratkih videozapisa, kao što to mogu činiti na "običnim" YouTube sadržajima i nekim drugim video platformama.

Također, olakšano je utišavanje zvuka jednostavnim dodirom ekrana za pauziranje, nakon je potrebno tek dodirnuti ikonu za isključivanje zvuka. Za veću kontrolu nad iskustvom gledanja uvedena je i mogućnost postavljanja mjerača vremena, uključujući i njegovo postavljanje na nulu, čime se praktički samom sebi može ukinuti opcija gledanja Shortsa (više o tome već smo objavili na ovom mjestu).

Nema više palca gore/dolje

Značajne promjene pretrpio je i sustav interakcije s videozapisima te način na koji gledatelji utječu na algoritam preporuka. Dosadašnja ikona palca gore zamijenjena je ikonom srca, koja će obavljati sličnu funkciju. S druge strane, potpuno se ukida gumb "dislike", tj, palac dolje. Iz YouTubea objašnjavaju da je povratna informacija pokazala da označavanje nesviđanja može značiti bilo što – od loše kvalitete zvuka do jednostavnog nedostatka interesa za temu. Zbog toga će se platforma ubuduće oslanjati na preciznije alate za prilagodbu korisničkog feeda.

Umjesto palca dolje, korisnici će algoritam preciznije podešavati opcijama "Nisam zainteresiran" (Not Interested) i "Nemoj preporučivati ovaj kanal" (Don't recommend this channel). Te opcije omogućit će YouTubeu bolje razumijevanje stvarnih preferencija gledatelja i točnije plasiranje sadržaja koji im odgovara.

Više o svim najavljenim promjenama pogledajte u priloženom – naravno – YouTube Shortsu.

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-30%

Bluetooth zvučnik JBL CHARGE 6

Bluetooth zvučnik, AI Sound Boost, do 28 sati reprodukcije, IP68 certifikat - vodootporan, otporan na prašinu i padove, brzo punjenje, ugrađeni powerbank, dostupan u više boja

139,99 199,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-48%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

749 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-45%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1099 1999 Kupi

🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"

-31%

4K LED TV HISENSE 75A6Q

Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

549 799 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi