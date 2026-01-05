AI softver u službenom izvješću napisao da se policajac – pretvorio u žabu

Policija u Utahu testira softver koji automatski piše izvješća na temelju snimki s njihovih kamera, no sustav je jednom pogrešno prijavio bizaran slučaj, što je primoralo službenike na povećanje kontrole

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 08:05

Službenici policijske postaje u Heber Cityju, u američkoj saveznoj državi Utah, bili su prošloga mjeseca prisiljeni objasniti neobičan slučaj, onaj u kojem je automatizirani softver za pisanje policijskih izvješća tvrdio da se jedan njihov policajac – transformirao u žabu. Postaja je, naime, nedavno počela testirati softver za izradu izvješća zasnovan na umjetnoj inteligenciji, koja automatski prepoznaje govor te generira policijska izvješća na temelju snimaka s kamera postavljenih na policijskim odorama (bodycam).

Cilj AI softvera Draft One je smanjiti količinu papirologije i omogućiti policajcima da više vremena provedu na terenu, umjesto da ručno pišu izvješća o svakom pojedinom slučaju. Ovako, moraju tek uključiti kamere, a na temelju njihovih snimki softver će napisati zapisnik. No, nedavni bizarni slučaj pokazuje da i AI zapisnike moraju pomno provjeriti ljudi, jer se u njima može naći svakakvog AI "slopa".

Policajac ili žabac?

Što se, dakle, dogodilo u spomenutom slučaju? Analizirajući zvučni zapis s kamere jednog policajca, koji je intervenirao u nečijem domu, AI softver je zabunom u dijalog između službenika i ljudi u blizini ubacio i dijalog s obližnjeg televizora. Na programu je igrom slučaja u tom trenutku bio film Princeza i žabac, objasnio je narednik Rick Keel za FOX 13 News. AI model nije imao izbora nego spojiti sve to u jednu "smislenu" cjelinu, pa je tako u službeni zapisnik ušla činjenica da se policajac pretvorio u žabu.

Narednik Keel izjavio je i da mu softver ipak štedi čak šest do osam sati tjedno, s obzirom da pisanje izvješća obično traje jedan do dva sata. "Nisam osoba koja se najbolje snalazi s tehnologijom, pa mi je dobro što je vrlo jednostavan za korištenje", dodao je. Njegova policijska postaja trenutačno testira još jedan konkurentski softver iste namjene, Code Four, a zbog ušteda na vremenu službenici postaje planiraju nastaviti koristiti AI tehnologiju – ostaje samo pitanje koji će sustav izabrati. Upravo incident sa žapcem možda donese prevagu.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi