AI softver u službenom izvješću napisao da se policajac – pretvorio u žabu

Policija u Utahu testira softver koji automatski piše izvješća na temelju snimki s njihovih kamera, no sustav je jednom pogrešno prijavio bizaran slučaj, što je primoralo službenike na povećanje kontrole

Službenici policijske postaje u Heber Cityju, u američkoj saveznoj državi Utah, bili su prošloga mjeseca prisiljeni objasniti neobičan slučaj, onaj u kojem je automatizirani softver za pisanje policijskih izvješća tvrdio da se jedan njihov policajac – transformirao u žabu. Postaja je, naime, nedavno počela testirati softver za izradu izvješća zasnovan na umjetnoj inteligenciji, koja automatski prepoznaje govor te generira policijska izvješća na temelju snimaka s kamera postavljenih na policijskim odorama (bodycam).

Cilj AI softvera Draft One je smanjiti količinu papirologije i omogućiti policajcima da više vremena provedu na terenu, umjesto da ručno pišu izvješća o svakom pojedinom slučaju. Ovako, moraju tek uključiti kamere, a na temelju njihovih snimki softver će napisati zapisnik. No, nedavni bizarni slučaj pokazuje da i AI zapisnike moraju pomno provjeriti ljudi, jer se u njima može naći svakakvog AI "slopa".

Policajac ili žabac?

Što se, dakle, dogodilo u spomenutom slučaju? Analizirajući zvučni zapis s kamere jednog policajca, koji je intervenirao u nečijem domu, AI softver je zabunom u dijalog između službenika i ljudi u blizini ubacio i dijalog s obližnjeg televizora. Na programu je igrom slučaja u tom trenutku bio film Princeza i žabac, objasnio je narednik Rick Keel za FOX 13 News. AI model nije imao izbora nego spojiti sve to u jednu "smislenu" cjelinu, pa je tako u službeni zapisnik ušla činjenica da se policajac pretvorio u žabu.

Narednik Keel izjavio je i da mu softver ipak štedi čak šest do osam sati tjedno, s obzirom da pisanje izvješća obično traje jedan do dva sata. "Nisam osoba koja se najbolje snalazi s tehnologijom, pa mi je dobro što je vrlo jednostavan za korištenje", dodao je. Njegova policijska postaja trenutačno testira još jedan konkurentski softver iste namjene, Code Four, a zbog ušteda na vremenu službenici postaje planiraju nastaviti koristiti AI tehnologiju – ostaje samo pitanje koji će sustav izabrati. Upravo incident sa žapcem možda donese prevagu.