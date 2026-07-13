Cijene memorije su odletjele u nebo, pa je ovaj youtuber izradio vlastitu

Sjećate li se youtubera koji je u "kućnoj radinosti" izradio funkcionalnu floppy disketu? Ovog puta entuzijast i vješti tehnolog polymatt na svojem YouTube kanalu je dokumentirao novi pothvat – otišao je korak dalje pa izradio vlastiti memorijski modul.

Povijesna tehnologija

Koristeći feritne jezgre skinute sa starog sovjetskog računala, ovaj je spretni maker namjerio od nule izgraditi vlastitu računalnu memoriju. Riječ je o povijesnoj tehnologiji koja se oslanja na manipulaciju magnetskim poljem umjesto na električnu struju i silicijske čipove, a koja je među ostalim bila korištena i za računala u misijama Apollo pri prvim letovima na Mjesec.

Polymatt je razvio prilagođeni hardverski sustav koji se sastoji od dviju dvostranih tiskanih pločica izrađenih na kućnom CNC stroju, pogonjenih ESP32 mikrokontrolerom te izvorom napajanja potrebnim za postizanje napona od 12 V, kako bi se uspješno preokrenuo magnetski polaritet jezgri.

Ručno "tkanje" memorije

Središnji dio projekta činilo je mukotrpno ručno provlačenje bakrenih žica kroz točno 64 feritna prstena, čime je formirana funkcionalna 8x8 matrična memorija kapaciteta 64 bita, odnosno osam bajtova. Kako bi osigurao stabilnost cijelog sustava, autor je projektirao i 3D ispisao posebno hermetički zatvoreno kućište s prozorima od lijevanog akrila, u koje je ulio silikonsko ulje. Ova nevodljiva tekućina ima primarnu ulogu održavanja konstantne temperature pločice jer je prag prebacivanja magnetskih jezgri izravno ovisan o toplini. Iako su inicijalni testovi zahtijevali precizno kalibriranje instrumenata i otklanjanje softverskih te hardverskih pogrešaka, matrica je uspješno integrirana i zaštićena unutar kućišta.

Konačni rezultat ovog složenog procesa je potpuno funkcionalan, gotovo neuništiv memorijski pogon otporan na radijacijske impulse koji ne gubi pohranjene podatke čak ni nakon potpunog prekida napajanja. Putem terminalskog sučelja omogućeno je izravno adresiranje svake pojedine jezgre upisivanjem binarnih vrijednosti (nula i jedinica), a mikrokontroler sustavu mapira datoteku pod nazivom "core.txt". U nju je moguće upisati točno osam tekstualnih znakova.

Iako moderni USB pogoni s lakoćom pohranjuju 128 gigabajta podataka, tj. imaju preko 16 milijardi puta veći kapacitet od ovog ručno izrađenog uređaja, projekt zorno demonstrira kako memorija zapravo radi na fundamentalnoj razini. Zasad video, začudo, ima manje od pola milijuna pregleda na YouTubeu – nezasluženo malo. Podržite ga i pogledajte kako u i "kućnoj radinosti" može nastati funkcionalni memorijski modul.

Za napredne – tu je i priča drugog youtubera koji je, također po "uradi sam" principu, u vlastitom dvorištu izradio DRAM čip.