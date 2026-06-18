Direktor Nothinga zaprijetio Appleu: ‘Ukrast ću vaše kupce’

Video kojeg je objavio Carl Pei ne otkriva nikakve nove proizvode ni poslovne planove, već se prvenstveno oslanja na provokativnu poruku usmjerenu Appleu

Osnivač i izvršni direktor Nothinga, Carl Pei, objavio je na Instagramu kratki promotivni video u kojem prijeti Appleu da će preuzeti njihove kupce i to jednog po jednog.

“Ovo je poruka Appleu. Moje ime je Carl. Radim mobitele u Londonu i ukrast ću vaše kupce. Jednog po jednog korisnika kojemu je iPhone dosadio“, rekao je Pei u videu.

Nothing se inače od osnutka pozicionira kao alternativni proizvođač mobitela s naglaskom na prepoznatljiv dizajn i drugačiji pristup korisničkom iskustvu. Tvrtka je tijekom posljednjih godina uspjela izgraditi prepoznatljiv brend, no njezin tržišni udio i dalje je neusporediv s onim koji imaju Apple i drugi vodeći proizvođači mobitela.

Za sada nije poznato koliko korisnika iPhonea doista prelazi na Nothingove uređaje, no objava ovakvog promotivnog videa pokazuje da Nothing i dalje pokušava graditi identitet kroz izravno suprotstavljanje Appleu i privlačenje korisnika koji traže alternativu etabliranim brendovima.