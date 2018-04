Dječja slikovnica o blockchainu

Popularnost kriptovaluta i blockchaina dovela je do toga da sada imamo i dječju slikovnicu koja se bavi tom tematikom

Kriptovalute su posljednjih godina postale toliko popularne da o njima pišu i pjevaju pjesme, prihvaćaju ih na sve više mjesta i u najrazličitije svrhe, a tehnologije i hardver vezani uz njih meta su svih koji se žele pokušati na brzinu obogatiti. Osnova na kojoj su sazdane kriptovalute je, to već i vrapci na grani znaju, blockchain, tehnologija koja ima potencijala donijeti revoluciju u mnoga područja, ne samo ona vezana uz kriptovalute.

Oni koji žele više znati o tome kako blockchain funkcionira do sada su se mogli obrazovati putem Interneta ili čitati napredne vodiče kroz ovu tehnologiju poput ovog na našim stranicama. No, što je s onima kojima su takvi vodiči odveć komplicirani? Mislimo tu prije svega na djecu. Izvjesni Brett Biery, Kanađanin porijeklom iz Kansasa i softverski inženjer, dosjetio se kako blockchain približiti upravo najmlađima.

Želite li uspavati dijete čitajući mu slikovnicu, zašto ne pokušati s blockchainom?

Napisao je, naime, te čak i ilustrirao slikovnicu na 25 stranica kojom bi se djeci i početnicima u ovom području trebalo moći dočarati što je to blockchain, kako radi i koje su mu prednosti. Glavni lik slikovnice je Blocky, "blok" koji luta svijetom u potrazi za drugim "blokovima" kako bi se udružili u lanac, odnosno blockchain. Blockyjevu avanturu pratimo kroz tipične dječje osjećaje kada traže nove prijatelje i pokušavaju se uklopiti u društvene krugove, u školu, i slično.

Na kraju, kad su sva djeca koja bi ovaj uradak mogla čitati već odavno zaspala, Blocky pronađe svoje mjesto u blockchainu i živi dugo i sretno do kraja života (čiča miča gotova je priča).

Želite li i sami pokušati kroz dječju slikovnicu nekome dočarati kako radi blockchain, knjigu "A Place in the Blockchain" na Amazonu se može besplatno preuzeti u obliku e-knjige (iako ne znamo zašto bi to itko htio čitati), dok se tiskano izdanje može naručiti za 8 dolara. Nažalost po autora knjižice, recenzije joj većinom ne daju više od jedne zvjezdice.