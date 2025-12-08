Domaći entuzijast izradio retro igru na osnovi – floppy pogona

Floppy Flopper je inovativna igra koja koristi reciklirane disketne pogone i svjetlosne signale, kako bi oživjela taktilno iskustvo korištenja disketa kroz svojevrsni test refleksa s primjesom nostalgije

S vremena na vrijeme pozornost nam privuče kakav zanimljiv retro "uradi sam" zabavni proizvod, koji se viralno proširi društvenim mrežama, no prava je rijetkost da se to dogodi i s hardverskim projektima iz naše zemlje. Upravo stoga projekt nazvan "Floppy Flopper" je jedinstven, budući da dolazi iz spretnih ruku zagrebačkog makera Igora Brkića, a nedavno je detalje o njemu prenio i specijalizirani makerski portal Hackaday.

Stavi pravu disketu na pravo mjesto

Ova je zabavna retro igra nastala iz želje da pokuša oživjeti specifičan osjećaj umetanja i vađenja disketa, pretvarajući tu jednostavnu mehaničku radnju (koju, priznajte si, niste obavili barem 15 godina) u interaktivnu igru. Njegov se uređaj za igru sastoji od devet floppy disketnih pogona u konfiguraciji 3x3, pri čemu je svaki pogon opremljen RGB svijetlećom diodom koja diktira tijek igre. Autor ističe da projektom želi vratiti "tiho zadovoljstvo" koje pruža taktilno iskustvo rukovanja ovim zaboravljenim medijem.​

Pravila igre od igrača zahtijevaju brzu reakciju: kada LED na jednom pogonu zasja određenom bojom, igrač mora u taj pogon umetnuti disketu s odgovarajućom naljepnicom u toj (crvenoj, zelenoj ili plavoj) boji. Svako uspješno umetanje donosi 13 bodova, no igra postaje progresivno teža jer se raspoloživo vrijeme smanjuje, dok prespora reakcija označava kraj igre i prikaz konačnog rezultata na zaslonu.​

"Nedovršena" izvedba

Za prepoznavanje ispravnosti poteza, sustav ne čita podatke s disketa, već koristi fizičke karakteristike medija – prekidače za zaštitu zapisivanja i gustoću zapisa – kako bi kodirao informacije o boji. Pritom su iskorištene stare diskete koje je autor "spasio" iz sveučilišnog IT odjela, a koje su izvorno sadržavale drivere, instalacijske datoteke operacijskih sustava i studentske zadaće. Svaki disketni pogon ima vlastitu tiskanu pločicu s mikrokontrolerom koja komunicira s glavnom upravljačkom pločom putem serijskog sučelja, dok je za prikaz rezultata iskorišten također reciklirani matrični zaslon.

Konstrukcija uređaja počiva na zavarenom čeličnom okviru koji je autor samostalno izradio, namjerno zadržavajući estetiku "poludovršenog" proizvoda s vidljivim cijevima. Instalacija je nedavno javno predstavljena u Rijeci kao dio izložbe "Automata" u organizaciji udruge RADIONA.

U skladu s principima otvorenog koda, svi materijali vezani uz projekt, uključujući dizajn tiskanih pločica, 3D modele i programski kod, javno su dostupni na servisu Bitbucket. U nastavku pogledajte i prvi video zapis igranja, možda i namjerno snimljen u mraku, gdje vizualni šum i smetnje dodatno pojačavaju mističnu atmosferu i ističu retro karakter ove igre. Više informacija dostupno je na Brkićevom blogu.