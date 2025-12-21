Faul! Košarkaš se malo preagresivno "obračunao" s robotom

Članovi NBA momčadi Dallas Mavericks susreli su se s naprednim humanoidnim robotom Unitree G1, no tehnološka demonstracija završila je njegovim neočekivanim i komičnim padom na leđa

Sandro Vrbanus nedjelja, 21. prosinca 2025. u 17:14

U neobičnom spoju moderne tehnologije i profesionalnog sporta, momčad Dallas Mavericksa provela je dio dana u interakciji s humanoidnim robotom. Robot Unitree G1, odjeven u dres njihovog kluba s brojem 20, demonstrirao je svoje sposobnosti kretanja pred okupljenim igračima, izazvavši pritom veliko zanimanje i znatiželju prisutnih. Taj model nedavno je i na našem portalu privukao pozornost upravo svojim košarkaškim vještinama.

"Ups, pao je!"

Međutim, atmosfera je poprimila šaljiv ton kada je zvijezda kluba, Kyrie Irving, odlučio provjeriti stabilnost robota. Prilikom laganog odgurivanja, Irving je nenamjerno upotrijebio previše sile, što je dovelo do gubitka ravnoteže stroja i njegova pada na beton. Videozapis bilježi smijeh i nevjericu igrača, dok Irving uz osmijeh upućuje ispriku tehničkom osoblju, priznajući kako je mislio da je robot otporniji na fizički kontakt.

Stručnjaci koji su pratili robota odmah su intervenirali kako bi mu procijenili stanje, dok su se igrači, uključujući i nasmijanog Irvinga, okupili oko "fauliranog" tehnološkog čuda. Unatoč padu na leđa, situacija je završila u vedrom raspoloženju, a Irving je za kraj još jednom provjerio je li s robotom sve u redu, ostavivši iza sebe simpatičnu snimku koja je objavljena na društvenim mrežama Mavericsa te brzo postala viralni hit.

Usput rečeno, ovo nije jedini "sraz" Irvinga i moderne znanosti i tehnologije – naime, prije nekoliko se godina "proslavio" priznanjem kako vjeruje u to da je Zemlja ravna ploča. Možda mu je bolje da se drži košarke.



