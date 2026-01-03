Foldy Bird je Flappy Bird, ali samo za preklopne mobitele

Želite li da u ovoj igri poznata pričica maše krilima, morat ćete je pokrenuti na preklopnom mobitelu pa je kontrolirati istim takvim "mahanjem" njegovim dvjema polovicama

Sandro Vrbanus subota, 3. siječnja 2026. u 21:45

Developerica igara i zabavnih projekata Lyra Rebane ovih je dana objavila prvu verziju svoje nove zabavne igre, nazvane Foldy Bird. Riječ je o jednostavnoj web igri, klonu nekada vrlo slavne mobilne igre Flappy Bird, ali sa zabavnim i neočekivanim načinom kontrole ptice, glavnog aktera igre. Naime, da bi se ova igra uspješno zaigrala i ptičica mogla prolaziti kroz prepreke, morat ćete je igrati na isključivo – preklopnom mobitelu "Fold" tipa.

Sklopi, rasklopi

Dakle, igranje je vrlo jednostavno, kao što se može vidjeti i na priloženom demo videu. Ptičica na ekranu polijeće, a igrač mora presavijati svoj mobitel kako bi se održao u zraku. U originalnom Flappy Birdu to se radilo tapkanjem po zaslonu, a ovdje se radi o ipak fizički nešto kompliciranijem pokretu – pa samim time, čini se, igra postaje još zahtjevnijom.

Igra Foldy Bird dostupna je kao web igra u pregledniku (isključivo za Chrome) na ovom mjestu, a autorica je objavila i cijeli izvorni kod za nju. Kaže da je cijeli projekt sklepan u samo sat vremena od početka do kraja, bez pomoći alata umjetne inteligencije.

Imate li preklopni mobitel, možete zaigrati Foldy Bird već sad, no oprezno s agresivnim preklapanjem – netko od komentatora na društvenoj mreži X duhovito je primijetio: "Dok dovršite igru imat ćete dva mobitela".



