Glumac iz GTA 5: Humor u GTA 6 neće imati isti učinak u današnjem 'ludom' svijetu

Jay Klaitz, glas Lestera Cresta, smatra da je stvarni svijet postao toliko apsurdan da će se satira u GTA 6 teško istaknuti. Hoće li Rockstar uspjeti ponoviti uspjeh u znatno promijenjenom kulturnom i političkom okruženju?

Glumac Jay Klaitz, poznat po ulozi kriminalnog genija Lestera Cresta u igrama Grand Theft Auto 5 i Grand Theft Auto Online, iznio je zanimljivo mišljenje o nadolazećem nastavku serijala. Prema njemu, satirični humor, koji je zaštitni znak GTA, možda neće imati jednak odjek u današnjem svijetu koji je i sam postao "pretjeran i lud".

U nedavnom intervjuu za online platformu EldoradoGG, Klaitz je rekao kako ga "ne bi iznenadilo da početni dojam GTA 6 bude ponešto oslabljen" s obzirom na trenutnu političku klimu. Ipak, brzo je dodao kako nema sumnje u uspjeh igre.

"Nemojte me krivo shvatiti. To je i dalje je***i GTA. Bit će masivan. Ljudi će poludjeti. Očito je da će biti ogroman. Ali ovo je drugačiji svijet od onoga prije 13 godina kada je izašao zadnji nastavak. Mislim, svijet je drastično drugačiji čak i od onoga prije samo godinu dana", rekao je Klaitz.

Promijenjena pravila satire

Klaitz smatra da je granica između satire i stvarnosti postala opasno tanka.

"Ono što se još donedavno činilo pretjeranim i suludim, sada izgleda kao najobičniji dan", objasnio je, dodavši da možda GTA 6 zbog toga ne može postići jednak proboj kao prethodne igre.Uz to, i Ned Luke, glumac koji je utjelovio Michaela De Santu, izrazio je sumnju da će GTA 6 biti smiješan kao njegov prethodnik.

U današnjem kulturnom okruženju, gdje je osjetljivost na društvene teme pojačana, a politička stvarnost često nadmašuje fikciju, Rockstar se suočava s velikim izazovom. Tvrtka mora pronaći način kako zadržati oštar i provokativan humor bez prelaska granice koja bi mogla izazvati kontroverze. Neki izvori navode da Rockstar svjesno pazi da ne ismijava marginalizirane skupine, što je promjena u odnosu na ranije nastavke.

Klaitz ipak ostavlja prostora za optimizam, vjerujući da Rockstar i dalje ima asa u rukavu. "Znam da će biti puno komentara i satire utkano u igru", rekao je. "Politički reflektori često su usmjereni prema Floridi, i možda će se baš zbog toga igra uspjeti uvući ljudima pod kožu. No, ono što vidimo da se događa u stvarnom svijetu definitivno će otežati posao GTA igri da djeluje na tim razinama."

Iako su rasprave o tonu i humoru igre sve glasnije kako se približava njeno izlazak planiran za 2025. godinu, jedno je sigurno: Grand Theft Auto 6 bit će pod budnim okom i igrača i kritičara. Očekivanja su ogromna, ne samo u tehničkom smislu, već i u pogledu sposobnosti igre da na inteligentan i zabavan način komentira društvo u kojem živimo.