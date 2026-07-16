Google DeepMind digitalno rekonstruirao Peléov "izgubljeni gol"

U suradnji s povjesničarima i obitelji legendarnog nogometaša, Google je pomoću modela generativne AI rekonstruirao snimku povijesnog pogotka iz 1959. godine koja ne postoji

Jedan je trenutak više od šest desetljeća živio u samo sjećanjima svjedoka, koji su pričali o pogotku koji je slavni brazilski nogometaš Pelé proglasio najljepšim u svojoj karijeri. Njegov legendarni potez, poznat kao "Gol sa Rua Javari", postignut je 2. kolovoza 1959. godine na utakmici između Santosa i Juventusa. Pelé je tada prebacio loptu preko trojice obrambenih igrača i vratara, a da ona pritom nijednom nije dodirnula tlo. Budući da na stadionu tada nije bilo kamera, taj povijesni trenutak ostao je zabilježen isključivo u memoriji prisutnih navijača, a dio akcije bio je zabilježen tek na nekoliko fotografija.

U naporu da se spasi ovaj dio sportske povijesti, odjel Google DeepMind je u partnerstvu s platformom Pelé Brand te u suradnji s obitelji pokojnog nogometaša pokrenuo projekt digitalne rekonstrukcije. Flávia Kurtz, Peléova kći, izjavila je kako bi njezin otac bio iznimno ponosan na ovaj projekt jer je uvijek žalio što taj trenutak nikada nije snimljen. Rezultat njihovog rada prikazan je u obliku mini-dokumentarca koji uključuje intervjue sa svjedocima, članovima obitelji i povjesničarima.

Na temelju povijesnih dokumenata

Kako bi rekonstrukcija bila povijesno točna, brazilski povjesničari prikupili su gotovo 2.000 povijesnih zapisa te preko 3.600 arhivskih fotografija. Istraživači su analizirali nacrte stadiona, novinske isječke s dijagramima akcije, pa čak i obiteljske albume. Razgovarali su s očevicima i lokalnom zajednicom u São Paulu, koristeći maketu stadiona kako bi stariji navijači precizno opisali kretanje igrača i putanju lopte.

Google DeepMind

Njihova svjedočanstva podudarala su se u velikoj mjeri, pa su prikupljeni materijali poslužili kao temelj za prelazak s fizičkih dokaza u digitalne piksele. Produkcijski tim je najprije na samom travnjaku stadiona Rua Javari snimio stvarne kadrove s kaskaderom, koristeći teške kožne lopte i dresove iz tog povijesnog razdoblja. Ti stvarni snimci potom su uneseni u napredne modele umjetne inteligencije kako bi započela digitalna transformacija u tri ključna smjera: zamjena likova, stilizacija okoliša i generiranje atmosfere.

Ništa bez AI tehnologije

Proces digitalne rekonstrukcije zahtijevao je kombinaciju klasičnih vizualnih efekata i najnaprednijih modela umjetne inteligencije tvrtke Google DeepMind, koji uključuju modele Veo, Gemini Omni i Nano Banana Pro. Za rješavanje izazova kompleksne sportske koreografije primijenjena je metoda kontrole izvedbe temeljena na modelu Veo 3, koja omogućuje izdvajanje precizne 3D geometrije i pokreta modernog kaskadera, koji potom upravljaju generiranim videozapisom i precizno mapiraju Peléov lik na te pokrete.

Završno poliranje vizuala izvedeno je kroz hibridni produkcijski proces u kojem su modeli Gemini Omni i Nano Banana Pro izolirali snimke glumaca i generirali trodimenzionalne prikaze pokreta. Nakon primjene tradicionalnih VFX tehnika za kompoziciju lopte i prilagodbu zrnatosti slike, digitalni je izlaz propušten kroz poseban sustav za simulaciju filmske trake. Time je postignut autentičan izgled i tekstura kinematografije iz 1950-ih godina. Cjelokupna rekonstrukcija slavnog "neviđenog" pogotka danas je trajno izložena u Peléovom muzeju u gradu Santosu.

Tko zna, možda se za još šest desetljeća pronađe i tehnologija koja bi restaurirala i poneko neviđeno zaleđe ili krucijalni trenutak dodira kose s loptom na jednom davno zaboravljenom susretu SP-a 2026. godine u SAD-u…