Halupedia – alternativna enciklopedija na kojoj AI izmišlja paralelnu stvarnost

Zabavni internetski projekt predstavlja digitalnu riznicu koja se fokusira na teme koje ne postoje ili ih ljudi požele, koristeći naprednu tehnologiju za generiranje sadržaja u stvarnom vremenu

Sandro Vrbanus petak, 15. svibnja 2026. u 09:15

Ako vam je Wikipedia postala pretjerano pristrana i ne slažete se baš sa svime što tamo pročitate ili se jednostavno ne volite suočavati sa stvarnošću – imamo odličnu alternativu za vas. Na webu je odnedavno dostupna Halupedia, specifična digitalna enciklopedija. Njezin je primarni zadatak, kažu njezini tvorci, "obrada tema koje su u dosadašnjim vodećim referentnim djelima ostale nedovoljno zastupljene ili potpuno zanemarene".

Laži, laži, laži me…

Drugim riječima – radi se o enciklopediji u kojoj umjetna inteligencija stvara stranice na zahtjev, kreira opise, izmišlja činjenice i događaje te sve potkrjepljuje izmišljenim izvorima podataka. Njezin opseg obuhvaća širok spektar područja, od povijesnih događaja i znanstvenih disciplina do geografskih pitanja, poznatih pojedinaca, organizacija i kulturnih fenomena. Za razliku od tradicionalnih izvora, ovaj projekt svakom subjektu pristupa s jednakom razinom (ne)ozbiljnosti, bez obzira na njegovu stvarnu popularnost ili broj ljudi koji su s temom upoznati – dakle, izmislit će istinu o bilo čemu.

Sustav funkcionira na principu generiranja sadržaja na zahtjev korisnika. Svaki put kad posjetitelj klikne na poveznicu unutar članka, sustav u tom trenutku kreira novi unos koji se potom trajno pohranjuje. Iako se članci drže standardne enciklopedijske strukture i citiraju znanstvenu literaturu, projekt je specifičan po tome što se oslanja na tehnologiju velikih jezičnih modela, koja stvara tekstove u ozbiljnom, znanstvenom stilu podsjećajući na akademska izdanja iz 19. stoljeća, ali su – ne možemo to dovoljno naglasiti – u potpunosti proizvod AI halucinacija.

Halupediju možete podržati tako da im kupite AI tokene
Halupediju možete podržati tako da im kupite AI tokene

Stvaranje beskonačnog arhiva "znanja"

Sustav Halupedije simulira postojanje informacija koje prethodno nisu bile dokumentirane u tom obliku. Stranica funkcionira u realnom vremenu, a korisnicima je omogućena i opcija nasumičnog pregledavanja već postojećih unosa putem funkcije "Stumble". Ovakav pristup omogućuje stvaranje prividno beskonačnog arhiva znanja koji se širi sa svakim novim interesom čitatelja.

Projekt je dostupan javnosti na domeni halupedia.com, gdje se nastavlja razvijati kao eksperimentalni spoj arhiviranja i umjetne inteligencije. Naglasak ostaje na "sveobuhvatnom pokrivanju tema koje su mainstream enciklopedije previdjele", čime se stvara jedinstven digitalni prostor u kojem granica između faktografije i generiranog narativa postaje stilski zamagljena kroz formu klasičnog akademskog pisanja.

Za zabavu je to sasvim u redu, samo dok članci s Halupedije ne počnu završavati u ozbiljnoj literaturi… Projekt ima svoju i stranicu na GitHubu, a mi u nastavku donosimo nekoliko primjera članaka kakve se može naći na Halupediji:

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi