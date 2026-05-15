Halupedia – alternativna enciklopedija na kojoj AI izmišlja paralelnu stvarnost

Zabavni internetski projekt predstavlja digitalnu riznicu koja se fokusira na teme koje ne postoje ili ih ljudi požele, koristeći naprednu tehnologiju za generiranje sadržaja u stvarnom vremenu

Ako vam je Wikipedia postala pretjerano pristrana i ne slažete se baš sa svime što tamo pročitate ili se jednostavno ne volite suočavati sa stvarnošću – imamo odličnu alternativu za vas. Na webu je odnedavno dostupna Halupedia, specifična digitalna enciklopedija. Njezin je primarni zadatak, kažu njezini tvorci, "obrada tema koje su u dosadašnjim vodećim referentnim djelima ostale nedovoljno zastupljene ili potpuno zanemarene".

Laži, laži, laži me…

Drugim riječima – radi se o enciklopediji u kojoj umjetna inteligencija stvara stranice na zahtjev, kreira opise, izmišlja činjenice i događaje te sve potkrjepljuje izmišljenim izvorima podataka. Njezin opseg obuhvaća širok spektar područja, od povijesnih događaja i znanstvenih disciplina do geografskih pitanja, poznatih pojedinaca, organizacija i kulturnih fenomena. Za razliku od tradicionalnih izvora, ovaj projekt svakom subjektu pristupa s jednakom razinom (ne)ozbiljnosti, bez obzira na njegovu stvarnu popularnost ili broj ljudi koji su s temom upoznati – dakle, izmislit će istinu o bilo čemu.

Sustav funkcionira na principu generiranja sadržaja na zahtjev korisnika. Svaki put kad posjetitelj klikne na poveznicu unutar članka, sustav u tom trenutku kreira novi unos koji se potom trajno pohranjuje. Iako se članci drže standardne enciklopedijske strukture i citiraju znanstvenu literaturu, projekt je specifičan po tome što se oslanja na tehnologiju velikih jezičnih modela, koja stvara tekstove u ozbiljnom, znanstvenom stilu podsjećajući na akademska izdanja iz 19. stoljeća, ali su – ne možemo to dovoljno naglasiti – u potpunosti proizvod AI halucinacija.

Stvaranje beskonačnog arhiva "znanja"

Sustav Halupedije simulira postojanje informacija koje prethodno nisu bile dokumentirane u tom obliku. Stranica funkcionira u realnom vremenu, a korisnicima je omogućena i opcija nasumičnog pregledavanja već postojećih unosa putem funkcije "Stumble". Ovakav pristup omogućuje stvaranje prividno beskonačnog arhiva znanja koji se širi sa svakim novim interesom čitatelja.

Projekt je dostupan javnosti na domeni halupedia.com, gdje se nastavlja razvijati kao eksperimentalni spoj arhiviranja i umjetne inteligencije. Naglasak ostaje na "sveobuhvatnom pokrivanju tema koje su mainstream enciklopedije previdjele", čime se stvara jedinstven digitalni prostor u kojem granica između faktografije i generiranog narativa postaje stilski zamagljena kroz formu klasičnog akademskog pisanja.

Za zabavu je to sasvim u redu, samo dok članci s Halupedije ne počnu završavati u ozbiljnoj literaturi… Projekt ima svoju i stranicu na GitHubu, a mi u nastavku donosimo nekoliko primjera članaka kakve se može naći na Halupediji: