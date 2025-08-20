Honor Magic V5 podigao hladnjak i oborio Guinnessov rekord

Jeste li se ikada pitali može li vaš mobitel podići neki teški predmet, poput, primjerice, hladnjaka? Nismo ni mi, ali se to zato pitao Honor (vjerojatno znatiželjnici iz marketinškog odjela) koji je s Magicom V5 podigao 104 kilograma

Honorov najnoviji sklopivi mobitel, Magic V5, ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao prvi sklopivi mobitel koji je podigao najveću težinu u zraku. Radi se o pothvatu koji je ujedno poslužio i za demonstraciju snage Honorove Super Steel šarke.

Naime, na sredinu visećeg mobitela bio je pričvršćen hladnjak težine 84 kilograma, uz dodatnih 20 kilograma utega, što je ukupno 104 kilograma. Sve je bilo ovješeno o mobitel pomoću trake, a Magic V5 uspio je to izdržati bez ikakvog oštećenja. Honor inače navodi da šarka Magica V5 može izdržati do 500.000 preklapanja te da njegova vlačna čvrstoća iznosi čak 2.300 MPa, što je iznad standarda čak i za mnoge industrijske materijale.

Osim očito robusne konstrukcije, Magic V5 dolazi i s vodećim specifikacijama. Pogoni ga Snapdragon 8 Elite SoC, ima 7,95-inčni unutarnji AMOLED Full HD+ zaslon, vanjski 6,43-inčni AMOLED zaslon te trostruku stražnju kameru sa 64-megapikselnim periskopskim telefoto senzorom. U globalnoj varijanti opremljen je baterijom kapaciteta 5.820 mAh, što je pri samom vrhu tržišta kod mobitela ovakve vrste.