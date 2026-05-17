Igra u kojoj se smije izgubiti samo jednom: koga puž dotakne, gotov je zauvijek

Nadolazeći zabavni naslov neovisnog studija donosi igračima izazov inspiriran internetskim memom – samo jedan dodir puža i kursora miša označava definitivan kraj igre bez prava na ponovni pokušaj

Sandro Vrbanus nedjelja, 17. svibnja 2026. u 08:50

Na tržištu videoigara uskoro će se pojaviti naslov koji podiže pojam trajne smrti (permadeath) na potpuno novu razinu. Igra pod nazivom Don't Touch the Snail službeno će biti lansirana 29. svibnja na platformi Steam za PC. Glavna poanta igre iznimno je jednostavna, ali nosi rigorozne posljedice. Kad je pokrenete, igra će vam na desktop naseliti puža. Ako on ikada dotakne kursor vašeg računalnog miša – igru gubite zauvijek, bez mogućnosti ponovnog pokretanja ili novog pokušaja.

Jednokratna zabava

Igra zapravo funkcionira kao aplikacija koja se prikazuje u overlayu preko radne površine Windowsa, pa se tuda spori, ali neumoljivi puž kreće preko zaslona dok korisnik obavlja svoje svakodnevne zadatke. Inspirirana viralnim internetskim misaonim eksperimentom o besmrtnosti i pužu ubojici, igra testira pažnju i izdržljivost igrača. Cilj je što duže preživjeti i izbjeći opasnost, a svaka sekunda duljeg opstanka podiže "igraču" poziciju na globalnoj ljestvici najboljih rezultata.

Tijekom beta faze testiranja zabilježeni su ekstremni primjeri izdržljivosti, pa je tako trenutačno vodeći igrač na ljestvici uspio izbjegavati puža više od 46 sati prije nego što mu je nastupio konačni kraj. Navodno će cijena igre biti tek jedan dolar.

Provjere protiv varanja

Kako bi osigurali da igrači doista poštuju pravilo jednog života, developeri su implementirali stroge mjere zaštite. Trenutak nepažnje i konačni poraz bilježe se lokalno na računalu, ali i na poslužitelju izdavača, čime se sprječavaju pokušaji varanja brisanjem lokalnih podataka. Jednom kada puž obavi svoju misiju, igra se trajno zaključava za natjecateljski dio. Igrač je i dalje može pokrenuti, no puž postaje prijateljski nastrojen, prestaje progoniti kursor i služi samo za ukrašavanje desktopa (to se može činiti i skinovima prikupljenim tijekom incijalnog preživljavanja).

Uvid u mehaniku i atmosferu ovog nesvakidašnjeg projekta pruža trailer, koji detaljnije objašnjava pravila igre i prikazuje stalnu "opasnost" koja igrače vreba na zaslonu računala.

