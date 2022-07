Jeff Bezos dao izgraditi najveći jedrenjak na svijetu, a sada ne može njime ploviti

Nije ni bogatima lako. Jeff Bezos, donedavno najbogatiji čovjek na svijetu, povukao se s izvršne pozicije u Amazonu kako bi se mogao posvetiti svemirskim projektima i uživanju u životu. U skladu s time naručio je od nizozemskog brodogradilišta Oceanco da mu izrade superjahtu na jedra, i to ne bilo kakvu – Oceanco Y721 jedrenjak je dug 127 metara, i jednom kada zaplovi, bit će najduži brod tog tipa (škuna) na svijetu.

Načinjen je od aluminija i čelika, diči se s tri velika jarbola, a sve je izrađeno prema Bezosovoj narudžbi u spomenutom brodogradilištu u Rotterdamu. No, kako se projekt bližio kraju postalo je jasno da ovaj gigantski jedrenjak neće baš tako jednostavno moći zaploviti morima. Između Oceancovog škvera i otvorenog mora ispriječio se, naime, gotovo stotinu godina stari most Koningshaven, nadmika "De Hef" (lift).

Prenizak povijesni most

Ovaj most izgrađen je 1927. godine i ikona je Rotterdama. Bio je to prvi most u Nizozemskoj čiji se središnji dio podiže kako bi propustio brodove. Rastavljen je bio od 2014. do 2017. godine, danas se više ne koristi aktivno, ali je nakon renovacije 2017. godine ponovno sastavljen i danas služi kao spomenik i zaštitni znak grada. Željeznički se promet, umjesto preko mosta, odvija obližnjim tunelom. Najviša visina ovog mosta, u podignutom položaju, samo je 46,5 metara, što nije niti približno dovoljno da Bezosov jedrenjak prođe ispod njega.

Dutch Yachting/YouTube

I što sad? Osnivač Amazona ranije ove godine zatražio je od grada da zbog njega još jednom rastavi most i propusti brod prema moru. No, na te vijesti vrlo su žustro reagirali građani i najavili prosvjede, gađanje Bezosovog broda jajima i razne druge akcije, pa je sada brodogradilište službeno odustalo od traženja rastavljanja mosta. Troškove je trebao podmiriti Oceanco, proces bi trajao tek dva dana (jedan za rastavljanje i jedan za sastavljanje), ali lokalno stanovništvo reklo je – ne. Ne daju rastaviti nacionalni spomenik kako bi se "nekom tamo milijarderu" ispunila želja.

Most Koningshaven GraphyArchy/Wikimedia Commons

Time smo došli do pat pozicije. Bezos ima najveći jedrenjak na svijetu, ali ga s jarbolima ne može izvesti iz brodogradilišta. Hoće li neka strana popustiti, ili će Oceanco pronaći način da transportira brod ispod mosta pa potom na njega postavi jarbole – za sada nije poznato.