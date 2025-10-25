Kako je njemački proizvođač kranova postao "dobitnik" u slučaju pljačke Louvrea

Njemački proizvođač Böcker iskoristio je pljačku vrijednog nakita iz Louvrea, pri čemu je korišten njihov građevinski lift, za duhovitu marketinšku kampanju koja je izazvala pozitivne reakcije

Protekloga su tjedna iz pariškog muzeja Louvre pljačkaši otuđili osam komada povijesnog nakita iz Napoleonovog doba, procijenjene vrijednosti preko 100 milijuna eura. Učinili su to koristeći mehaničku građevinsku dizalicu njemačke tvrtke Böcker. Drska profesionalna krađa, koja je trajala svega sedam minuta, izvedena je tako što su počinitelji parkirali kamion s platformom za podizanje, pomoću nje se popeli na terasu te odatle provalili u unutrašnjost zgrade.

Nijemci, pa duhoviti

U tom se slučaju, očito, nisu dobro snašli oni koji štite Louvre, a niti francuska policija, koja još uvijek nije otkrila kradljivce ili lokaciju plijena. No, dobro se snašla njemačka obiteljska tvrtka Böcker iz Sjeverne Rajne-Vestfalije, čija je dizalica modela Agilo neočekivano postala ključni alat u pljački. Oni su, naime, odlučili iskoristiti tu situaciju za vlastitu promociju. Samo dan nakon događaja, nakon potvrde da nitko u njemu nije ozlijeđen, tvrtka je na društvenim mrežama objavila oglas s dozom britkog humora.

Koristeći fotografiju s mjesta zločina, tvrtka je preko slike svoje dizalice ispružene do balkona galerije Apollo istaknula duhovit slogan sa zanimljivim konotacijama: "Ako vam se žuri. Böcker Agilo nosi vaše blago do 400 kg brzinom od 42 m/min – tih kao šapat zahvaljujući svojem elektromotoru od 230 V".

You wanted it, you got it: the English version 😁 IF YOU’RE IN A HURRY. The Böcker Agilo carries your treasures up to 400 kg at 42 m/min - quiet as a whisper thanks to its 230 V electric motor. Posted by Böcker Maschinenwerke GmbH on Friday, October 24, 2025

Direktor Alexander Böcker izjavio je da su odlučili dodati dašak humora, naglasivši da je zločin apsolutno za osudu, ali da je ovo bila prilika za privući malo pažnje koristeći najpoznatiji svjetski muzej. Nekoliko dana nakon prvog oglasa na njemačkom osvanula je i njegova engleska verzija, budući da su "fanovi" ove kompanije to tražili.

Reakcije na društvenim mrežama na ovaj marketinški potez bile su izrazito pozitivne.

S ozbiljne strane, iz Böckera su potvrdili da je dizalica korištena u pljački prije mnogo godina prodana francuskoj tvrtki za iznajmljivanje, od koje su je lopovi navodno "posudili" nakon što su tjedan ranije dogovorili lažnu prezentaciju.