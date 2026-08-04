Lego u suradnji s NASA-om lansirao novu maketu teleskopa Hubble

Danski proizvođač igračaka i američka svemirska agencija ponovno su udružili snage kako bi stvorili detaljnu maketu legendarnog teleskopa, namijenjenu odraslim ljubiteljima astronomije i STEM-a

Više od tri i pol desetljeća nakon lansiranja, svemirski teleskop Hubble i dalje astronomima daje znanstvene podatke, a javnosti često zapanjujuće fotografije dubokog svemira. Svoju dugovječnost duguje naprednom inženjerstvu koje je astronautima omogućilo popravke i nadogradnje izravno u orbiti. U znak poštovanja prema tom povijesnom dostignuću, tvrtka Lego je u suradnji s agencijom NASA lansirala novi kolekcionarski set pod nazivom LEGO Icons Hubble Space Telescope.

Detaljna replika

Set se sastoji od 1.252 kockice te je primarno namijenjen odraslima. Stručnjaci iz NASA-e sudjelovali su u razvoju seta, čime je osigurana visoka razina preciznosti. Maketa, dimenzija 32 x 38 x 38 cm, sadrži pokretne solarne panele i antene, vrata objektiva, postolje s informativnom pločicom te minijaturu astronauta koja služi za prikaz mjerila.

Graditelji mogu skinuti vanjske panele kako bi otkrili unutrašnjost instrumentne komore s prikazom primarnog i sekundarnog zrcala, kamera i žiroskopa. Uz samu maketu, set uključuje i minijaturne prikaze triju poznatih Hubbleovih fotografija: Stupova stvaranja, galaksije Vrtlog te maglice Leptir. Ti prikazi predstavljaju tek dio od gotovo 1,7 milijuna promatranja koje je ovaj teleskop obavio tijekom svojeg dugogodišnjeg rada.

Ovo je, zanimljivo, već drugo pojavljivanje Hubblea u sklopu Legove ponude. Prethodni model prikazivao je misiju postavljanja teleskopa u orbitu te je uključivao i Space Shuttle Discovery uz maleni popratni model Hubblea. Novi set dio je kolekcije Lego Icons, koja obuhvaća značajne predmete, građevine i vozila iz popularne kulture i donosi daleko precizniju repliku svemirskog teleskopa.

Izdanje je također dio dugogodišnje suradnje između LEGO Grupe i NASA-e s ciljem poticanja interesa javnosti za STEM područja i istraživanje svemira. Maketa je osmišljena kao opuštajući projekt za ljubitelje astronomije, a korisnicima je na raspolaganju i aplikacija LEGO Builder koja nudi digitalne upute za sastavljanje u 3D prikazu. Maloprodajna cijena seta je 135 eura.