Lokacije iz videoigara koje se mogu posjetiti uživo - od Assassin’s Creeda do Tsushime

📷 Foto: AC Unity
Bug.hr utorak, 26. kolovoza 2025. u 07:17

Videoigre sve češće postaju inspiracija za stvarna putovanja, stoga nije neobično da netko, primjerice, ide vidjeti Pariz zbog Assassin's Creeda ili u ruralni Japan zbog Ghost of Tsushime

Nekada se putovalo zbog priča iz knjiga ili scena iz filmova, no danas je sve veći broj putnika koji svoje kofere pakiraju inspirirani digitalnim svjetovima. Prema nedavnom istraživanju Skyscannera, čak 35 posto američkih putnika odlučuje se na putovanje u inozemstvo na temelju videoigre koju su igrali.

Ovaj rastući trend, poznat kao gaming turizam, premošćuje jaz između virtualnih avantura i istraživanja stvarnog svijeta, a razlog je jasan. Za razliku od filmova, videoigre nas stavljaju izravno u ulogu protagonista, čineći iskustvo duboko osobnim i interaktivnim. Kada provedete stotine sati istražujući detaljno rekreiranu povijesnu lokaciju ili zapanjujući krajolik, želja da to vidite vlastitim očima postaje gotovo neodoljiva.

Povijesne avanture i drevne civilizacije

Jedan od najsnažnijih pokretača gaming turizma je nevjerojatna posvećenost developera povijesnoj točnosti. Serijal Assassin's Creed postao je sinonim za virtualna putovanja kroz vrijeme. Igrači mogu parkourirati krovovima renesansne Firence i Rima u Assassin's Creed II i Brotherhood, svjedočiti Francuskoj revoluciji na ulicama Pariza u Unityju ili istraživati veličanstvene hramove drevnog Egipta u Originsu.

Mjesta poput Koloseuma, katedrale Notre-Dame ili hrama Hatšepsut u Luksoru postaju poznata okruženja, a posjet tim lokacijama u stvarnosti donosi potpuno novu razinu povezanosti s igrom. Sličnu predanost autentičnosti nudi i Kingdom Come: Deliverance, RPG smješten u Bohemiju (današnja Češka) iz 15. stoljeća. Srednjovjekovni samostan Sázava, ključna lokacija u igri, stvarna je građevina koju možete posjetiti, pružajući jedinstvenu priliku za usporedbu virtualne rekonstrukcije s današnjim stanjem.

Za ljubitelje istočnjačke kulture, Ghost of Tsushima nudi predivnu, iako stiliziranu, viziju feudalnog Japana. Iako igra uzima kreativne slobode, njezini pejzaži, od bambusovih šuma do drevnih hramova, vjerno dočaravaju duh i ljepotu otoka Tsushime, potičući mnoge da istraže ruralni Japan.

Notre-Dame u Parizu, baš kao i u igri 📷 Foto: Unsplash
Divljina i postapokaliptični krajolici

Nisu samo drevni gradovi ti koji privlače igrače. Mnoge igre smještene su u neke od najljepših prirodnih krajolika na svijetu. Serijal Horizon vodi igrače kroz post-postapokaliptičnu Ameriku, s lokacijama koje su izravno inspirirane nacionalnim parkovima poput Yellowstonea, Ziona i Yosemitea.

Vidjeti Grand Prismatic Spring u Yellowstoneu nakon što ste se borili s mehaničkim čudovištima na tom istom mjestu u Horizon: Zero Dawn pruža jedinstveno iskustvo. Slično tome, igra Far Cry 5 smještena je u fiktivni okrug Hope u Montani, no krajolik je snažno inspiriran Nacionalnim parkom Glacier.

S druge strane, The Last of Us prikazuje mračnu verziju SAD-a, ali utočište koje Joel i Ellie pronalaze u Jacksonu u Wyomingu, ističe surovu ljepotu te regije, okružene planinskim lancima. Čak i igre poput Days Gone, smještene u Oregon, omogućuju igračima vožnju motociklom oko vjerno rekreiranog jezera Crater, koje u stvarnosti izgleda jednako zapanjujuće, samo bez hordi zombija.

Jackson Hole, Wyoming 📷 Foto: Unsplash
Jackson Hole, Wyoming Foto: Unsplash

Urbane džungle i moderna čvorišta

Za one koji preferiraju vrevu modernih gradova, igraća industrija nudi bezbroj opcija. Tokio je nezaobilazna meka za svakog igrača, a četvrt Akihabara, poznata kao "električni grad", srce je igraće kulture s golemim trgovinama tehnike, arkadama i kafićima inspiriranim igrama. Ljubitelji serijala Grand Theft Auto mogu istražiti Los Angeles (Los Santos) i prepoznati lokacije poput Santa Monica Piera (Del Perro Pier) ili Griffith Observatoryja.

Igra Marvel's Spider-Man nudi jednu od najboljih virtualnih rekreacija New Yorka, omogućujući igračima da se njišu između nebodera Manhattana. Ubisoft je također majstor rekreacije gradova, što dokazuju u serijalu Watch Dogs, gdje igrači mogu hakirati svoj put kroz detaljno modelirani San Francisco ili futuristički London.

Fenomen gaming turizma dokazuje da videoigre prerastaju u moćan medij koji ne samo da zabavlja, već i obrazuje te inspirira. Granica između digitalnog i stvarnog postaje sve tanja, a putovanje na lokaciju iz omiljene igre više nije neobična ideja, već uzbudljiv način za stvaranje uspomena koje nadilaze one stvorene pred ekranom. Kako tehnologija napreduje, a virtualni svjetovi postaju sve realističniji, možemo očekivati da će sve više avanturista svoje sljedeće putovanje isplanirati uz pomoć joysticka.

 



