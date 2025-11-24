Mađioničar si dao ugraditi RFID čip u ruku, pa zaboravio lozinku za njega

Američki iluzionist i mentalist trajno je izgubio pristup svojem implantiranom čipu nakon što je zaboravio lozinku, što ga je ostavilo s nefunkcionalnim dodatkom i propalom čarolijom

Zi Teng Wang američki je zabavljač i izvođač scenske magije, koji nastupa pod umjetničkim imenom "Zi the Mentalist". Unatoč tom nadimku, suočava se s neočekivanim mentalnim problemom: zaboravio je, naime lozinku za pristup RFID čipu koji si je bio implantirao u ruku.

Iako je ideja implantiranja čipa izvorno bila zamišljena kao inovativni mađioničarski trik, pokazalo se da nije baš praktična. Njegov se "trik" sastojao u tome da prisloni mobitel nekog od gledatelja na ruku, a da se potom na mobitelu "magično" pokaže neki sadržaj. Takav je performans naišao na nekoliko tehničkih problema – primjerice, mnogi ljudi nemaju uključen NFC čitač na svojim telefonima, a bilo je tu i planova da se na čip poveže adresa bitcoin novčanika, što također nije zaživjelo.

Problemi s linkom i lozinkom

Na kraju je Zi odlučio imati u ruci jednostavnu zabavnu "foru": kad mu se na ruku prisloni mobitel s aktivnim čitačem, na ekranu će se pokazati jedan meme, što može biti zabavno slučajnim prolaznicima koje iluzionist želi na brzinu impresionirati. Međutim, i ta zabava je kratko trajala. Link na koji je vodio RFID čip bio je smješten na Imguru, repozitoriju koji je nedavno odlučio "počistiti" svoju arhivu, pa je Zijev meme nestao, čineći mu poveznicu na čipu beskorisnom.

Iako se link u međuvremenu ponovno aktivirao, mađioničar je tada shvatio da mu je pristup čipu onemogućen jer je – zaboravio lozinku kojom bi ga mogao otključati i reprogramirati. "Kad sam htio preprogramirati čip, užasnuo sam se kad sam shvatio da sam zaboravio lozinku kojom sam ga bio zaključao," priznao je. Sada opisuje svoju situaciju kao "cyberpunk distopiju" u kojoj je "zaključan izvan tehnologije unutar vlastitog tijela", ali je svjestan da je za to sam kriv, prenosi The Register.

Tehnički konzultanti s kojima se posavjetovao potvrdili su da je čip "preglup i jednostavan za hakiranje" te da je jedini način za probijanje lozinke brute force napad neprekidnim skeniranjem RFID čitačem – što bi potrajalo više dana ili čak tjedana. Jedina preostala opcija sada mu je kirurško uklanjanje ugrađenog hardvera i, eventualno, ugradnja novoga, u slučaju da želi nastaviti s nepraktičnim "trikovima" koji malo koga impresioniraju.