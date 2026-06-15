Malo drugačija platforma za predviđanje rezultata Svjetskog prvenstva

Kompanija Luzmo, inače specijalizirana za naprednu računalnu analitiku, predstavila je inovativni projekt koji demonstrira mogućnosti njihove tehnologije kroz simulaciju aktualnog nogometnog Svjetskog prvenstva. Ovaj je sportski projekt osmišljen kao kreativan način prikazivanja mogućnosti prediktivnih analitičkih sustava, a sve to čini na zabavan način.

Promptom do rezultata

Jednom kad otvorite njihovu stranicu, prikazat će vam se aktualne "normalne" prognoze pobjednika Svjetskog prvenstva, uz vjerojatnosti da se određeni ishod zaista i ostvari, na temelju trenutačnih rezultata. No, ono što ovu platformu razlikuje od ostalih jest polje za unos prompta – tamo se korisnicima daje mogućnost postaviti specifične scenarije pa potom dobiti novo predviđanje ishoda cijelog turnira.

Sustav funkcionira na vrlo jednostavan način: korisnik unosi željeni scenarij, nakon čega prediktor generira potencijalne ishode. Izvorni podaci koji se pritom koriste obuhvaćaju kvalitetu momčadi na temelju informacija o igračima, čimbenike poput topline i nadmorske visine, podatke o ozljedama te druge relevantne parametre, sve uz informaciju koju je korisnik unio kao ključnu.

Sustav omogućava unos najrazličitijih upita pa su mogući različiti scenariji i neobični vanjski parametri, koji mogu utjecati na rezultate. Tako možete pitati otprilike sve što vam padne na pamet i vidjeti kako bi se odrazilo na rezultate turnira. Na primjer, postavite li pitanje "Što ako Hrvatska opet sve utakmice knock-out faze odigra na penale?", dobit ćete za našu reprezentaciju vrlo povoljan scenarij. Pitate li "Što ako se Španjolci otruju lošom paellom", vjerojatnost njihovog dobrog rezultata drastično će pasti, a istodobno će biti preračunate i vjerojatnosti ishoda za ostale reprezentacije.

Naprende simulacije

Za generiranje vjerojatnosti pobjeda, poraza ili neriješenih rezultata koristi se Monte Carlo simulacija turnira, pa se rezultati utakmica izvode kroz 5.000 pokretanja pojedinačnih mečeva. U pozadini sustava nalaze se OpenAI modeli koji analiziraju korisničke zahtjeve i generiraju sažetke. Cijelim procesom upravlja agent zadužen za kreiranje ili transformaciju scenarija, pokretanje predikcijskog sustava i odgovaranje na pitanja, čime je složena analitika prilagođena širem krugu korisnika bez potrebe za poznavanjem podatkovne znanosti.

Sustav se odlikuje iznimnom brzinom te preračunava rezultate na temelju predloženih ideja u svega nekoliko sekundi. Autori kažu da će se projekt kontinuirano razvijati i prilagođavati stvarnom stanju na terenu. Kako samo natjecanje bude napredovalo, tako će se i svi popratni podaci unutar sustava dodatno pročišćavati i ažurirati kako bi simulacije ostale što preciznije.