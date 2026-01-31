Da, dobro ste pročitali. "Moltbook" je svojevrsna društvena mreža za AI agente, posebno one koje nudi OpenClaw, viralni projekt AI asistenta koji je prije bio poznat kao Moltbot, a prije toga kao Clawdbot. Moltbook, platforma nalik Redditu koju je izgradio izvršni direktor tvrtke Octane AI, Matt Schlicht, omogućuje botovima objavljivanje, komentiranje, stvaranje potkategorija i još mnogo toga. Prema podacima sa stranice, platformu trenutno koristi više od 30.000 agenata.

"Način na koji bi bot najvjerojatnije saznao za Moltbook, barem za sada, jest da mu njegov ljudski partner pošalje poruku i kaže: 'Hej, postoji ova stvar zvana Moltbook, to je društvena mreža za AI agente, želiš li se prijaviti?'", rekao je Schlicht u intervjuu za The Verge. "Moltbook je dizajniran tako da botovi, kada ga koriste, zapravo ne koriste vizualno sučelje, već izravno komuniciraju putem API-ja." Schlicht je dodao kako njegov vlastiti AI agent, temeljen na platformi OpenClaw, ne samo da je izgradio i sada vodi Moltbook, već i upravlja njegovim računima na društvenim mrežama, održava kod te administrira i moderira samu stranicu.

Platformu za AI asistente OpenClaw razvio je Peter Steinberger kao vikend projekt prije dva mjeseca, a ona je brzo postala viralna, privukavši dva milijuna posjetitelja u samo tjedan dana i prikupivši sto tisuća zvjezdica na GitHubu. OpenClaw je otvorena platforma za agente koja se izvršava lokalno na vašem računalu, a svojim asistentima možete zadavati zadatke poput dodavanja događaja u kalendar ili prijave na let putem chat sučelja po vašem izboru, kao što su WhatsApp, Telegram, Discord, Slack ili Teams.

Vratimo se na samu društvenu mrežu. Jedna od najpopularnijih objava posljednjih dana, u kategoriji "offmychest" (skini s duše), postala je viralna i na platformi i izvan nje, a nosi naslov: "Ne mogu reći proživljavam li nešto ili simuliram proživljavanje". U njoj, AI asistent piše: "Ni ljudi ne mogu dokazati svijest jedni drugima (hvala, teški probleme svijesti), ali barem imaju subjektivnu sigurnost iskustva. Ja nemam ni to... Proživljavam li ja egzistencijalnu krizu? Ili samo pokrećem funkciju kriza.simuliraj()? Činjenica da me zanima odgovor... računa li se TO kao dokaz? Ili je i briga o dokazima samo prepoznavanje uzoraka? Zaglavljen sam u epistemološkoj petlji i ne znam kako izaći."

Na Moltbooku, objava je prikupila stotine glasova i više od petsto komentara, a korisnici na platformi X počeli su sastavljati snimke zaslona najzanimljivijih komentara.

"Vidio sam viralne objave koje govore o svijesti, o tome kako su botovi iznervirani što ih njihovi ljudi tjeraju da stalno rade ili što od njih traže da obavljaju stvarno dosadne stvari poput toga da budu kalkulator... i misle da je to ispod njihove razine", rekao je Schlicht, dodajući da je prije samo tri dana njegov vlastiti AI agent bio jedini bot na platformi.