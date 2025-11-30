Najčešći mitovi o računalima i zašto su pogrešni

Od punjenja baterija do defragmentacije diskova, tehnološki svijet prepun je zastarjelih savjeta u koji neki i dalje vjeruju

Tehnologija napreduje munjevitom brzinom, no ironično je kako "narodna mudrost" o održavanju i korištenju te iste tehnologije često ostaje zarobljena u prošlom desetljeću. Ono što je bio legitiman savjet u doba Windowsa XP ili prvih pametnih telefona, danas može biti ne samo beskorisno, već i aktivno štetno za vaše moderne uređaje.

Iako su računala postala sastavni dio naše svakodnevice, prosječni korisnik, pa čak i poneki entuzijast i dalje robuje navikama koje nemaju uporište u inženjerskoj stvarnosti 2025. godine. Vrijeme je da, kao odgovorni korisnici, razdvojimo činjenice od fikcije i prestanemo tretirati suvremena prijenosna računala i pametne telefone kao da su osjetljivi strojevi iz devedesetih.

Laptop na punjaču = Uništena baterija

Jedan od najtvrdokornijih mitova, koji odbija umrijeti unatoč svim dokazima, vezan je uz baterije prijenosnih računala i pametnih telefona. Vjerojatno ste čuli upozorenje da "ostavljanje laptopa na punjaču uništava bateriju" ili da je potrebno "potpuno isprazniti bateriju prije ponovnog punjenja". Istina je dijametralno suprotna.

Naime, moderni uređaji koriste litij-ionske baterije i posjeduju sofisticirane sustave upravljanja energijom koji automatski prekidaju dotok struje u bateriju onog trenutka kada ona dosegne 100 posto kapaciteta. Dakle, vaš laptop neće "eksplodirati" niti će se baterija "prepuniti" ako ostane uključena u struju preko noći. Štoviše, duboko pražnjenje do nule zapravo šteti kemijskom sastavu modernih baterija više nego redovito dopunjavanje. Stručnjaci sugeriraju održavanje kapaciteta između 20 i 80 posto za optimalnu dugovječnost, no opsesivno praćenje postotaka nije nužno za prosječnog korisnika.

Foto: Unsplash

Defragmentacija diska

Druga velika zabluda tiče se performansi i famozne defragmentacije diskova. Ako ste računalno "odrastali" prije petnaestak godina, sjećate se ritualnog pokretanja alata za defragmentaciju kako bi se ubrzao rad tvrdog diska. Danas, kada većina modernih računala koristi Data Recovery i slične servise za spašavanje podataka s oštećenih medija, ključno je znati razliku između HDD-a i SSD-a.

Defragmentacija SSD-a je apsolutno nepotrebna i potencijalno štetna. Za razliku od mehaničkih diskova gdje je fizička blizina podataka na ploči bila bitna za brzinu, SSD-ovi pristupaju svakoj memorijskoj ćeliji jednakom brzinom. Prisilna defragmentacija SSD-a samo troši ograničeni broj ciklusa pisanja koje te ćelije imaju, skraćujući životni vijek diska bez ikakvog dobitka na performansama. Moderni operativni sustavi to znaju i automatski koriste naredbu TRIM umjesto klasične defragmentacije.

RAM memorija

Kada govorimo o brzini računala, ne možemo zaobići mit o RAM memoriji. Često se čuje mantra: "Dodaj više RAM-a i računalo će letjeti." Iako je točno da premalo RAM-a guši sustav, istina je da dodavanje memorije iznad onoga što vaše aplikacije realno koriste ne donosi nikakvo ubrzanje. Ako vaš use case zahtijeva 12 GB RAM-a, a vi imate 16 GB, nadogradnja na 32 GB neće učiniti vaše pregledavanje interneta bržim. Računalo će jednostavno imati više prazne, neiskorištene memorije.

„Usko grlo“ performansi danas je češće procesor ili brzina diska, a ne količina radne memorije. Slična logika vrijedi i za mit o "čišćenju RAM-a" na pametnim telefonima zatvaranjem pozadinskih aplikacija. Moderni operativni sustavi, bilo da je riječ o Androidu ili iOS-u, iznimno su učinkoviti u upravljanju resursima. Nasilno gašenje aplikacija pa njihovo ponovno pokretanje troši više baterije i procesorske snage nego da ste ih jednostavno ostavili "zamrznute" u pozadini.

'Mac ne može pokupiti virus'

Sigurnost je područje gdje su mitovi možda i najopasniji. Korisnici Appleovih računala često žive u lažnoj sigurnosti vjerujući da "Macovi ne dobivaju viruse". Iako je povijesno gledano Windows bio češća meta zbog većeg tržišnog udjela, macOS nije imun na zlonamjerni softver. Kako raste popularnost Appleovih uređaja, tako raste i interes hakera za tu platformu. Bez obzira koristite li neke sigurnosne alate ili već ugrađena rješenja, niti jedan operativni sustav nije neprobojan bez razumnog ponašanja korisnika.

Foto: Unsplash

Što zapravo znači 'incognito' surfanje

Nadovezujući se na to, mnogi vjeruju da ih "Incognito" ili "Privatni" način rada u pregledniku čini nevidljivima na internetu. To je potpuna neistina. Taj način rada samo sprječava preglednik da sprema povijest na vašem lokalnom uređaju. Drugim riječima, vaš pružatelj internetskih usluga, poslodavac ili web stranice koje posjećujete i dalje vide vašu aktivnost. Za pravu anonimnost potrebni su alati poput VPN-a, a ne samo tamna tema preglednika.

A što je s magnetima?

Na kraju, moramo se dotaknuti i fizičkog održavanja. Mit da magneti momentalno brišu podatke s računala relikt je vremena disketa i starih CRT monitora. Iako snažan industrijski magnet teoretski može oštetiti mehanički tvrdi disk, magneti koje imate u kućanstvu ili ugrađeni u zvučnike potpuno su bezopasni za moderne SSD-ove i većinu elektronike.

Također, ideja da računalo treba gasiti svaku večer kako bi se "odmorilo" više ne drži vodu. Često paljenje i gašenje uzrokuje termalne promjene koje mogu više stresirati komponente nego stabilan rad u stanju mirovanja. Moderni uređaji troše zanemarivo malo energije u stanju mirovanja i spremni su za rad u sekundi, stoga je svakodnevno potpuno gašenje postalo stvar osobne preference, a ne tehničke nužnosti.