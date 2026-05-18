Nakon Las Vegasa i Abu Dhabi dobija "Sferu" vrijednu 1,7 milijardi dolara

Ministarstvo kulture i turizma Abu Dhabija i Sphere Entertainment najavili su izgradnju prve dvorane tipa Sphere izvan SAD-a, a smjestit će se na otoku Yas, na kojem se voze i utrke Formule 1

Otok Yas u Abu Dhabiju službeno je odabran kao lokacija za izgradnju Sphere Abu Dhabi – prve sferične multimedijalne dvorane za koncerte i video projekcije izvan SAD-a. Ovaj monumentalni projekt, čija vrijednost izgradnje iznosi 1,7 milijardi američkih dolara, osmišljen je s ciljem privlačenja turista iz cijelog svijeta, poticanja gospodarske diversifikacije te jačanja prepoznatljivosti Abu Dhabija među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Projekt je zamišljen i kao povratak turizma na Bliski istok nakon aktualnih ratnih zbivanja.

Ministarstvo kulture i turizma Abu Dhabija i kompanija Sphere Entertainment potpisali su ugovor o izgradnji nove Sfere između trgovačkog centra Yas Mall i tematskog parka SeaWorld Abu Dhabi, gdje će ona biti okružena zelenilom te u neposrednoj blizini ostalih atrakcija na otoku Yas. Kao i u Las Vegasu, sfera će pružati prepoznatljivu kulisu tijekom utrke Formule 1, koja se također vozi na otoku Yas. Prema službenim planovima, završetak izgradnje ovog objekta očekuje se do kraja 2029. godine. DCT

Nova globalna ikona

Predsjednik DCT Abu Dhabija, Mohamed Khalifa Al Mubarak, istaknuo je kako ova investicija predstavlja jasan signal ambicije i stabilnog smjera razvoja Abu Dhabija kao globalne destinacije, izgrađene na čvrstim međunarodnim partnerstvima. Izvršni direktor tvrtke Sphere Entertainment, James L. Dolan, dodao je kako je Abu Dhabi, zbog svoje infrastrukture i pozicije kulturnog raskrižja, prirodan izbor za prvi korak u stvaranju njihove globalne mreže dvorana.

Visit Abu Dhabi

Kapacitet dvorane iznosit će do 20.000 mjesta, ovisno o konfiguraciji pojedinog događaja, čime će pratiti razmjere prve takve dvorane otvorene u Las Vegasu u rujnu 2023. godine. Unutar objekta održavat će se tri glavne kategorije događaja: multi-senzorske imerzivne produkcije, koncertna događanja te istaknuti brendirani događaji koji uključuju borilačke sportove, konferencije i lansiranja proizvoda.

Programski sadržaj Sphere Abu Dhabi odražavat će status emirata kao kulturnog središta. Planovi uključuju integraciju prepoznatljivih tehnoloških iskustava s elementima koji prikazuju emiratsku kulturu i nasljeđe, dok će radovi lokalnih umjetnika biti projicirani na vasnji sferični LED ekran koji čini prepoznatljivu vizuru dvorane.