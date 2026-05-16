Napušio se pa izgubio lozinku za bitcoine, Claude mu nakon 13 godina otključao bogatstvo

Jedan je vlasnik bitcoina i ljubitelj "trave" nakon više od desetljeća potrage uspio uz pomoć AI asistenta pristupiti kriptonovčaniku u kojem se nalazilo pet bitcoina kupljenih po vrlo niskoj cijeni

Muškarac, koji se na društvenim mrežama predstavlja pod pseudonimom "cprkrn" uspješno je vratio pristup svojem starom kriptonovčaniku koji je sadržavao pet bitcoina. Prema vlastitom priznanju, tu je kriptoimovinu bio kupio još 2013. godine u jednom Starbucksu, za oko 200 dolara u gotovini. Međutim, priznaje da je ubrzo nakon kupnje, pod utjecajem opojnih sredstava, promijenio i potom trajno zaboravio ključnu lozinku, zbog čega su mu sredstva ostala nedostupna – sve donedavno.

U razgovoru za podcast MTSlive, vlasnik je objasnio kako je posjedovao dvije od tri lozinke potrebne za otvaranje novčanika, ali mu je treća ostala nepoznanica. Prijašnji pokušaji rješavanja ovog problema uključivali su i brute force metodu, a prema izračunu umjetne inteligencije, u tom je procesu testirano čak 3,5 bilijuna različitih lozinki, potpuno bezuspješno. Vlasnik je čak obišao i kuću svojih roditelja kako bi pronašao stare studentske bilježnice i iz njih ručno unio svaku frazu koja je nalikovala lozinki, ne bi li nekako pronašao ključnu riječ.

Pomoć umjetne inteligencije

Preokret u višegodišnjoj potrazi dogodio se nedavno, kad je nesretnik odlučio u traganju iskoristiti Anthropicov Claude. Naoružan samo starom mnemoničkom frazom, zadao je računalnom programu da pretraži njegovo staro studentsko računalo kako bi pronašao način za rekonstrukciju lozinke. Proces dešifriranja trajao je ukupno osam tjedana, tijekom kojih je Claude AI analizirao dostupne podatke i na kraju locirao backup kriptonovčanika.

Prema izvješću koje je generirao sam Claude AI, mnemonička fraza uspješno je dešifrirala pronađenu sigurnosnu kopiju, što je korisniku omogućilo pristup privatnim ključevima potrebnima za platformu Blockchain.com. Uvid u povijest transakcija samog novčanika potvrdio je da su sredstva tamo mirovala još od travnja 2015. godine, nakon čega su ubrzo prebačena na novu adresu.

Zahvaljujući ovom otkriću, bitcoini koji danas vrijede gotovo 400.000 dolara ponovno su u rukama svojeg vlasnika. Zbog ovog nesvakidašnjeg uspjeha i činjenice da mu je Claude vratio imovinu za koju je mislio da je nepovratno izgubljena, muškarac je javno izrazio veliku zahvalnost. Otišao je toliko daleko da je obećao kako će svoje buduće potomstvo nazvati po Dariju Amodeiju, suosnivaču i izvršnom direktoru Anthropica.

Možda i najbolje u svemu, na kraju priče je otkrio i koju je to lozinku postavio pod utjecajem opijata – najbolje da je pogledate u njegovom tvitu.