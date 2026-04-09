Netko je snimio lansiranje Artemisa II Nintendo 3DS-om

Ako ste se ikada pitali kako izgleda lansiranje rakete snimljeno konzolom starom 15 godina, sada je pravo vrijeme da to otkrijete

Društvene mreže prepune su snimaka lansiranja Artemisa II, a tu i tamo se pojavi neka koja se posebno istakne. Tako je, primjerice, jedan putnik Southwest Airlinesa uhvatio lansiranje iz "prvog reda", o čemu smo pisali prije nekoliko dana, a sada smo naišli na još jednu neobičnu snimku.

Naime, netko je lansiranje rakete snimio Nintendo 3DS-om i to objavio na Redditu. U nastavku pogledajte kako to izgleda.

Snimka traje gotovo tri minute, a u komentarima se mnogi šale kako su kadrovi bolji čak i od onih iz NASA-inih prijenosa. Kvaliteta je, doduše, poprilično „nostalgična“, što i ne čudi s obzirom na to da je Nintendo 3DS predstavljen još 2011. godine. Podsjetimo, ova prijenosna konzola ima vanjsku i unutarnju kameru rezolucije svega 0,3 MP.

Inače, misija Artemis II proteklog je utorka uspješno završila povijesni sedmosatni prelet pored Mjeseca, čime se čovječanstvo prvi put nakon Apolla 17 ponovno našlo u blizini Zemljina prirodnog satelita. Posadu su činili Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz NASA-e, uz Jeremy Hansena iz Kanadske svemirske agencije.