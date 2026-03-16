"Nove hrvatske riječi" i tehnologija – zabava je zajamčena
Najnoviji izbor časopisa Jezik za novostvorene riječi i prijevode raznih tehnoloških pojmova ponovno obiluje usiljenim i neprirodnim prijedlozima, koji će se teško udomaćiti u svakodnevnom govoru
Časopis Jezik redovito provodi natječaj za "nove hrvatske riječi" koji je manje-više samome sebi svrha, jer riječi – ili da kažemo "riječi" – koje izaberu kao pobjedničke u pravilu ne zažive u jeziku. Ono što nas posebno zabavlja jesu pokušaji prijevoda tehnoloških pojmova koji također ne zažive među govornicima našeg jezika niti unutar industrije, ali ih tu i tamo neki vole spomenuti, barem u šali.
Proteklih smo godina tako s ovog natječaja dobivali riječi prestrujnik (strujni adapter), prikaznik (display), novosnik (newsletter), preklikati (screenshotati), zaslonik (tablet) i slične – a niti ove godine finalisti i nagrađeni nisu zazirali od prevođenja tehnoloških termina "milom ili silom".
Oprez, razjarica!
Dodjela nagrade za novu hrvatsku riječ, Nagrade "Dr. Ivan Šreter", održana je u Lipiku protekle subote, a javnost je potom obaviještena o nagrađenima:
- Treće mjesto odnosi riječ narubno umjesto germanizma "na kant" (primjerice kod otvaranja prozora),
- Drugo mjesto osvaja riječ dohvatnica umjesto engleske riječi "widget",
- Dok je prvo mjesto zaslužila nova riječ presudnik, umjesto pojma iz nogometa VAR (video assistant referee).
Ove se godine na natječaj časopisa Jezik prijavio 191 predlagatelj, a predloženo je čak 412 novih riječi. Prije finalnog proglašenja objavljeno je i nekoliko zanimljivih prijedloga iz užeg izbora, a mi ćemo vam izdvojiti samo one iz svijeta IT-ja i tehnologije:
- brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama,
- hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića,
- lažnica – deepfake,
- razjarica – ragebait,
- strojumlje – umjetna inteligencija,
- zamrežje - offline prostor,
- zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju (healthspan).
Pobjednici natječaja za svoje su navedene tri najbolje "nove hrvatske riječi" osvojili 200, 400 i 600 eura, pa barem oni imaju koristi od ove tradicionalne vježbe u beskorisnosti i leksičkoj "inovativnosti". Nama ostalima preostaje nasmijati se i pokušati stvarati brzovide i lažnice uz pomoć strojumlja, a u slučaju da se nađemo u zamrežju, skoknemo do hranomata i uzmemo si nešto što će nam produljiti zdravovječnost.