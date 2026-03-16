"Nove hrvatske riječi" i tehnologija – zabava je zajamčena

Najnoviji izbor časopisa Jezik za novostvorene riječi i prijevode raznih tehnoloških pojmova ponovno obiluje usiljenim i neprirodnim prijedlozima, koji će se teško udomaćiti u svakodnevnom govoru

Časopis Jezik redovito provodi natječaj za "nove hrvatske riječi" koji je manje-više samome sebi svrha, jer riječi – ili da kažemo "riječi" – koje izaberu kao pobjedničke u pravilu ne zažive u jeziku. Ono što nas posebno zabavlja jesu pokušaji prijevoda tehnoloških pojmova koji također ne zažive među govornicima našeg jezika niti unutar industrije, ali ih tu i tamo neki vole spomenuti, barem u šali.

Proteklih smo godina tako s ovog natječaja dobivali riječi prestrujnik (strujni adapter), prikaznik (display), novosnik (newsletter), preklikati (screenshotati), zaslonik (tablet) i slične – a niti ove godine finalisti i nagrađeni nisu zazirali od prevođenja tehnoloških termina "milom ili silom".

Oprez, razjarica!

Dodjela nagrade za novu hrvatsku riječ, Nagrade "Dr. Ivan Šreter", održana je u Lipiku protekle subote, a javnost je potom obaviještena o nagrađenima:

Treće mjesto odnosi riječ narubno umjesto germanizma "na kant" (primjerice kod otvaranja prozora),

umjesto engleske riječi "widget",

umjesto pojma iz nogometa VAR (video assistant referee).

Ove se godine na natječaj časopisa Jezik prijavio 191 predlagatelj, a predloženo je čak 412 novih riječi. Prije finalnog proglašenja objavljeno je i nekoliko zanimljivih prijedloga iz užeg izbora, a mi ćemo vam izdvojiti samo one iz svijeta IT-ja i tehnologije:

brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama,

– video kraćeg formata na društvenim mrežama, hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića,

– uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića, lažnica – deepfake,

– deepfake, razjarica – ragebait,

– ragebait, strojumlje – umjetna inteligencija,

– umjetna inteligencija, zamrežje - offline prostor,

- offline prostor, zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju (healthspan).

Pobjednici natječaja za svoje su navedene tri najbolje "nove hrvatske riječi" osvojili 200, 400 i 600 eura, pa barem oni imaju koristi od ove tradicionalne vježbe u beskorisnosti i leksičkoj "inovativnosti". Nama ostalima preostaje nasmijati se i pokušati stvarati brzovide i lažnice uz pomoć strojumlja, a u slučaju da se nađemo u zamrežju, skoknemo do hranomata i uzmemo si nešto što će nam produljiti zdravovječnost.